Čína překvapivě přiznala, že otestovala mezikontinentální balistickou raketu

Čínské ministerstvo obrany oznámilo, že Peking ve středu nad Tichým oceánem otestoval mezikontinentální balistickou raketu vybavenou maketou bojové hlavice. Podle agentury Reuters je to poprvé, co Peking veřejně přiznal, že podobnou zkoušku provedl.

Expert: Nejde o rutinní záležitost

Jak však podotkl web stanice BBC, označení testu za „rutinní“ je podle expertů překvapivé, neboť poslední takový test – tedy vypuštění rakety do mezinárodních vod – provedl Peking v roce 1980. Čína obvykle provádí testy ve svých provinciích Sin-ťiang či Vnitřní Mongolsko, píší BBC a Reuters, která dodává, že Peking takové testy zpravidla veřejně neoznamuje.

„Pokud mi něco neuniká, myslím, že je to v podstatě poprvé, co se to stalo – a bylo to oznámeno – po dlouhé době,“ komentoval čínský test Ankit Panda, specialista na jaderné zbraně z Carnegie Endowment for International Peace. Označení testu za „rutinní“ a „každoroční“ je podle něj zvláštní „vzhledem k tomu, že takové věci nedělají (Číňané) ani rutinně, ani každoročně“.

Drew Thompson z Lee Kuan Yew School of Public Policy v Singapuru upozornil, že důležité je načasování. „(Čínské) prohlášení tvrdí, že vypuštění rakety není zaměřeno proti žádné zemi, ale mezi Čínou, Japonskem a Filipínami panuje vysoká úroveň napětí, a (pak je tady) samozřejmě trvalé napětí s Tchaj-wanem.

Expert označil test za „mocný signál,“ který má podle něj zastrašit každého. „Čína se rozhodla odpálit mezikontinentální balistickou střelu během (zasedání) Valného shromáždění OSN,“ dodal Thompson. „Není to jen signál pro USA, Japonsko, Filipíny a Tchaj-wan.“