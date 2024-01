Cestující z japonského letadla zachránila „učebnicová evakuace“, míní experti. Rychlému šíření ohně zřejmě zabránily přepážky v křídle

Cestující z letadla společnosti Japan Airlines, které se na tokijském letišti Haneda srazilo se strojem pobřežní stráže a začalo hořet, zachránila bezchybná evakuace, především pak to, že si při opuštění letounu s sebou nevzali příruční zavazadla. Podle webů stanic BBC a CNN se na tom shodují letečtí experti. Rychlému šíření ohně zabránily podle odborníků zřejmě přepážky v křídle, píše The Guardian. Z dopravního letadla se podařilo zachránit všech 379 lidí na palubě. Z posádky druhého stroje přežil jen pilot, dalších pět jejích členů zahynulo.

„Na žádném z videí, které jsem viděl, nevidím na zemi jediného pasažéra, který by měl s sebou svá zavazadla… Pokud by se lidé pokusili vzít si své kabinové zavazadlo, je to opravdu nebezpečné, protože by zpomalili evakuaci,“ řekl stanici Ed Galea, ředitel Fire Safety Engineering Group z University of Greenwich. Evakuaci podle něj komplikoval stav letadla po srážce. „Letadlo bylo nosem dolů, což cestujícím ztížilo pohyb.“

Podle něj to byla katastrofická nehoda ze srpna 1985, co pomohlo přeměnit Japan Airlines na tak bezpečnou leteckou společnost. Tehdy po havárii letu z Tokia do Ósaky zemřelo 520 z 524 na palubě. Stalo se tak po chybné opravě ocasu, kterou provedli technici Boeingu po dřívějším incidentu.

Odborníci podle CNN tvrdí, že za úspěšnou evakuací stojí kombinace moderních bezpečnostních standardů a vlastní přísné bezpečnostní kultury Japan Airlines. „S ohledem na to, co o té letecké společnosti vím a kolik úsilí vynaložila na bezpečnost a výcvik posádek, neměla by být skutečnost, že odvedli tak dobrou práci, takovým překvapením,“ řekl stanici Graham Braithwaite, expert na bezpečnost a vyšetřování nehod z britské Cranfield University.

Šíření ohně zabránily zřejmě přepážky v křídle

Naopak materiály letadla hrály při nehodě spíše menší roli, uvedli experti oslovení webem listu The Guardian, i když připustili, že šíření požáru zřejmě zabánila konstrukce levého křídla, kde oheň vzplál.

Právě v levém křídle byl oheň uzavřen, a to pravděpodobně díky přepážkám vyrobeným z materiálů, které hoří při mnohem vyšších teplotách, a které tak zabraňují šíření plamenů do motorů či palivových nádrží, řekla webu Sonya Brownová, expertka na letecký design z University of New South Wales. Všichni na palubě tak měli dost času na to, aby se mohli evakuovat.

Brownová také uvedla, že minimalizovat intenzitu požáru a zabránit potenciální explozi mohlo i relativně nízké množství leteckého paliva, které stroj pravděpodobně při přistání měl.

Neil Hansford, průmyslový konzultant společnosti Strategic Aviation Solutions, uvedl, že komerční letadla mají tendenci pracovat pouze s palivem potřebným pro cestu, plus deset procent jako nárazník, aby se maximalizovala palivová účinnost. „Pravidlem v oboru je, že si vždy vezete palivo na cestu plus 10 deset procent plus dost na to, abyste se dostali na náhradní letiště, které jste uvedli ve svém letovém plánu, což by v tomto případě pravděpodobně bylo (tokijské letiště) Narita.“

Hansford také webu listu The Guardian řekl, že zatímco exteriér letadla by v případě požáru, ke kterému došlo na letišti Haneda, časem shořel, bez ohledu na jeho konstrukční materiály, interiéry letadel jsou navrženy tak, aby zabránily šíření plamenů na co nejdelší dobu a umožnily tak bezpečnou evakuaci. Například sedadla jsou podle něj vyrobena z ohnivzdorného materiálu.