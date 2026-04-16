Česko podle prezidenta Filipín zadrželo muže podezřelého ve vlasti z korupce


16. 4. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

České úřady podle filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího zadržely muže zapojeného do korupční aféry, která na Filipínách vyvolala u veřejnosti kritiku a masové protesty. Obě země nyní podle prezidenta jednají o mužově předání, napsala agentura AP, která zároveň upozornila, že Filipíny nemají s Českou republikou uzavřenou smlouvu o vydávání.

Zaldy Co loni v září rezignoval na svůj poslanecký mandát na Filipínách kvůli zapletení do finančních nesrovnalostí, které souvisely s protipovodňovými projekty. České úřady muže zadržely poté, co vstoupil do země bez náležitých dokladů, uvedl filipínský prezident označující Coa za hlavního podezřelého v kauze.

Manila zrušila mužův pas a požádala mezinárodní policejní organizaci Interpol o pomoc při vypátrání a zatčení bohatého exposlance.

„Úzce spolupracujeme s českou vládou, abychom zajistili dodržení všech právních postupů a co nejrychlejší návrat dotyčného na Filipíny,“ uvedl bez podrobností Marcos mladší v prohlášení.

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů
Rozsáhlé protesty na Filipínách (16. listopadu 2025)

Provize v protipovodňových projektech

Exposlanec Co patří spolu s bývalými šéfy dolní a horní komory Martinem Romualdezem a Francisem Escuderem k několika vlivným zákonodárcům obviněným z toho, že si přivlastnili obrovské provize v souvislosti s protipovodňovými projekty. Jedná se o nejméně 9855 projektů za více než 545 miliard filipínských pesos (přes 187 miliard korun), které měly být realizovány od Marcosova nástupu do úřadu v červnu 2022.

U mnoha z nich se zjistilo, že nesplňují normy, jsou předražené nebo se vůbec nepostavily. Filipíny mohly kvůli korupci přijít od roku 2023 až o 118,5 miliardy pesos. Trojice i další obvinění zákonodárci jakékoli pochybení popírají.

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Netanjahu potvrdil Trumpem oznámené příměří mezi Izraelem a Libanonem

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se Izrael a Libanon dohodly na desetidenním příměří, které by podle něj mělo začít o půlnoci libanonského a izraelského času, tedy ve 23:00 SELČ. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu později potvrdil, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. Trump předtím hovořil s Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Dokument americké diplomacie o náplni příměří odchod izraelských vojáků z Libanonu nezmiňuje.
18:05Aktualizovánopřed 3 mminutami

Bejrút: Izrael zničil poslední most spojující jih Libanonu se zbytkem země

Izrael zničil poslední most přes řeku Lítání, čímž odřízl jih Libanonu od zbytku země, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený zdroj z libanonských bezpečnostních složek. Tamní státní agentura uvádí, že Izrael také zabil jednoho člověka při úderu na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku.
Rusko provedlo dosud nejsmrtelnější letošní útok na Ukrajinu

Ruský noční vzdušný útok na Ukrajinu připravil o život nejméně 17 lidí, desítky dalších zranil, uvedli ukrajinští činitelé. Ruské údery podle nich zabily devět lidí v Oděse, čtyři v Kyjevě a další čtyři v Dnipru. Agentura Reuters ruský noční úder označila za dosud nejsmrtelnější v letošním roce. Rusko si nezaslouží uvolnění globální politiky ani zrušení sankcí, reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Terčem náletu ukrajinských dronů se dle velení ukrajinské armády stala ruská ropná zařízení v černomořském přístavu Tuapse.
VideoZástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

Zástupci Evropské komise přijedou v pátek do Budapešti diskutovat s vítěznou stranou Tisza o reformách. Pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar slibuje Bruselu vstřícnější politiku než jeho předchůdce Viktor Orbán. Magyar už například oznámil, že nehodlá blokovat finanční pomoc Ukrajině. Především chce obnovit přístup k penězům z fondů, které Unie Budapešti zmrazila kvůli korupci nebo zásahům do soudnictví.
Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal přelomový verdikt, který se týká vnitrostátních únosů dětí jedním z rodičů. Případ se odehrál v tuzemsku. Rozvedený otec se na evropskou instanci obrátil proto, že mu tuzemská justice neumožnila styk s dětmi poté, co je exmanželka bez jeho vědomí a souhlasu přestěhovala z Brna do Prahy. Rozsudek by mohl mít vliv na posuzování podobných případů v budoucnu.
Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo seznam zahraničních firem, které se podle něj podílejí na výrobě dronů pro Ukrajinu. Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv je označil za potenciální cíle pro ruské ozbrojené síly. Na seznamu figurují i dvě firmy z Česka. Policie je s nimi v kontaktu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření Moskvy české straně vysvětlil.
Nejhorší humanitární krize světa sílí. Súdán doplácí na válku s Íránem

Súdánská občanská válka mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) trvá už tři roky. Kromě masakrů civilistů a etnického násilí s náznaky genocidy spustila nejhorší humanitární krizi světa. Každý čtvrtý Súdánec uprchl z domova, upozornila organizace OSN, která mluví o „opuštěné krizi“. Katastrofální situaci teď umocnil blízkovýchodní konflikt, jenž vedl k prudkému zdražování jídla a paliv. Pomoc hladovějícím Súdáncům tak vázne.
