Česko podle prezidenta Filipín zadrželo muže podezřelého ve vlasti z korupce

České úřady podle filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího zadržely muže zapojeného do korupční aféry, která na Filipínách vyvolala u veřejnosti kritiku a masové protesty. Obě země nyní podle prezidenta jednají o mužově předání, napsala agentura AP, která zároveň upozornila, že Filipíny nemají s Českou republikou uzavřenou smlouvu o vydávání.
Zaldy Co loni v září rezignoval na svůj poslanecký mandát na Filipínách kvůli zapletení do finančních nesrovnalostí, které souvisely s protipovodňovými projekty. České úřady muže zadržely poté, co vstoupil do země bez náležitých dokladů, uvedl filipínský prezident označující Coa za hlavního podezřelého v kauze.
Manila zrušila mužův pas a požádala mezinárodní policejní organizaci Interpol o pomoc při vypátrání a zatčení bohatého exposlance.
„Úzce spolupracujeme s českou vládou, abychom zajistili dodržení všech právních postupů a co nejrychlejší návrat dotyčného na Filipíny,“ uvedl bez podrobností Marcos mladší v prohlášení.
Provize v protipovodňových projektech
Exposlanec Co patří spolu s bývalými šéfy dolní a horní komory Martinem Romualdezem a Francisem Escuderem k několika vlivným zákonodárcům obviněným z toho, že si přivlastnili obrovské provize v souvislosti s protipovodňovými projekty. Jedná se o nejméně 9855 projektů za více než 545 miliard filipínských pesos (přes 187 miliard korun), které měly být realizovány od Marcosova nástupu do úřadu v červnu 2022.
U mnoha z nich se zjistilo, že nesplňují normy, jsou předražené nebo se vůbec nepostavily. Filipíny mohly kvůli korupci přijít od roku 2023 až o 118,5 miliardy pesos. Trojice i další obvinění zákonodárci jakékoli pochybení popírají.