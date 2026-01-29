Staromódní, ale efektivní. Bundeswehr cvičí komunikaci s civilisty pomocí letáků


před 38 mminutami|Zdroj: ČT24
Ve východoněmecké Lužici trénuje spolková armáda komunikaci s civilisty pomocí letáků shozených ze vzduchu. Lidi vyzývá, aby informace o místě nálezu poslali bundeswehru. Varování o probíhajícím cvičení dostaly i úřady v Česku, protože i tam by mohl vítr tiskoviny zanést. Vloni vyvolaly zatoulané tiskoviny pozdvižení v nedalekém Polsku. Tamní úřady měly problém ověřit, jestli se skutečně jedná o cvičení německé armády, a musela se zapojit i rozvědka. Na první pohled staromódní technika obstojí i proti rušičkám a v situaci, kdy není dostupný internet. Vojenský prostor Horní Lužice je k trénování shazování letáků vhodný díky absenci velkého letiště, neomezí tedy vzdušný provoz.

USA předávají Venezuele zabavený tanker, píše Reuters

Spojené státy předávají Venezuele tanker, který v lednu zabavily. V noci na čtvrtek to napsala agentura Reuters s odvoláním na dva nejmenované americké činitele. Proč se tak Washington rozhodl, představitelé nesdělili. Úřady zatím tuto informaci oficiálně nepotvrdily.
před 1 hhodinou

Při leteckém neštěstí v Kolumbii zemřelo patnáct lidí

Při leteckém neštěstí v Kolumbii zahynulo patnáct lidí. Letoun, který měl na i kolumbijského zákonodárce, se ztratil z radarů poblíž hranice s Venezuelou. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Podle AFP letoun provozovala státní letecká společnost Satena. Příčiny neštěstí zatím nejsou známy.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Macinka míří na schůzku unijních ministrů zahraničí

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) pokračuje v návštěvě Bruselu. Na programu má první účast na schůzce ministrů zahraničí Evropské unie (EU). Ti ve čtvrtek mají projednat sankce proti Íránu a či podporu Ukrajině. Šéf české diplomacie ve středu jednal se šéfem NATO Markem Ruttem, po schůzce prohlásil, že je „předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla“. Následně se sešel i se šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.
před 2 hhodinami

FBI prohledala volební středisko u Atlanty. Zásah se týká voleb v roce 2020

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) prohledal volební středisko nedaleko Atlanty, a to v souvislosti s možným ovlivňováním prezidentských voleb v roce 2020. Informovala o tom agentura Reuters. Prezident USA Donald Trump, který tehdy volby prohrál, bez důkazů opakovaně tvrdí, že hlasování bylo zmanipulované, a že v něm tehdy ve skutečnosti zvítězil.
před 7 hhodinami

Zimní bouře v USA má nejméně 62 obětí, o víkendu zemi zasáhne další

Zimní bouře Fern si ve Spojených státech podle nové bilance vyžádala nejméně 62 obětí. Ve středu o tom informoval portál listu USA Today. Bez dodávek elektrického proudu nadále zůstává přes 380 tisíc odběratelů. Národní meteorologická služba (NWS) přitom varuje, že východní pobřeží USA o nadcházejícím víkendu bude čelit další zimní bouři.
před 9 hhodinami

Je předčasné řešit delegaci na summitu NATO, řekl Macinka

Je předčasné řešit složení delegace na summitu NATO, a to včetně účasti prezidenta Petra Pavla, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) po jednání se šéfem NATO Markem Ruttem v Bruselu. Bylo by však podle něj vhodné, kdyby Česko na summitu reprezentoval premiér Andrej Babiš (ANO). Předmětem diskuse s Ruttem byla například muniční iniciativa.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Agenti, kteří v Minneapolisu zastřelili muže, jsou podle médií mimo službu

Federální agenti, kteří v sobotu zastřelili v americkém Minneapolisu 37letého zdravotníka Alexe Prettiho, jsou dočasně mimo službu. Ve středu o tom s odvoláním na své zdroje na ministerstvu vnitřní bezpečnosti informovaly stanice MS NOW a deník The New York Times. Stanice Fox News následně přinesla vyjádření ministerstva, podle kterého je postavení agentů zapojených do střelby mimo službu standardním postupem.
před 11 hhodinami
