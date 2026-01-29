Staromódní, ale efektivní. Bundeswehr cvičí komunikaci s civilisty pomocí letáků

Nahrávám video
Ve východoněmecké Lužici trénuje spolková armáda komunikaci s civilisty pomocí letáků shozených ze vzduchu. Lidi vyzývá, aby informace o místě nálezu poslali bundeswehru. Varování o probíhajícím cvičení dostaly i úřady v Česku, protože i tam by mohl vítr tiskoviny zanést. Vloni vyvolaly zatoulané tiskoviny pozdvižení v nedalekém Polsku. Tamní úřady měly problém ověřit, jestli se skutečně jedná o cvičení německé armády, a musela se zapojit i rozvědka. Na první pohled staromódní technika obstojí i proti rušičkám a v situaci, kdy není dostupný internet. Vojenský prostor Horní Lužice je k trénování shazování letáků vhodný díky absenci velkého letiště, neomezí tedy vzdušný provoz.