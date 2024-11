Bojuje s velrybáři, teď muži hrozí vydání do Japonska a až 15 let vězení

Aktivista Paul Watson, který vystupuje za práva velryb a proti jejich lovu, dál zůstává ve vazbě v Grónsku. Tamní soud mu ji od července stále prodlužuje, tentokrát do 4. prosince. Dánsko, jehož je Grónsko součástí, mezitím zvažuje vydání třiasedmdesátiletého aktivisty a zakladatele nevládní organizace Sea Shepherd do Japonska. Tam mu hrozí za jeho činy podle právníků až patnáct let vězení.