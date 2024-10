Biden: Úplné blízkovýchodní válce lze zabránit

Rozšíření války do celého blízkovýchodního regionu, které hrozí po íránském útoku na Izrael, lze zabránit. Prohlásil to americký prezident Joe Biden. Upozornil však na to, že tento cíl bude „stát ještě hodně úsilí“. Na dotaz, zda se snaží odradit Izrael od útoku na íránská ropná zařízení, odpověděl, že „nevyjednává na veřejnosti“.