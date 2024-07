Bardella může být nejmladším premiérem Francie, těží ze sociálních sítí

Levicovou NFP označil za „alianci nejhorších“, jejíž uchopení moci by „vedlo k nepořádku, povstání a zkáze naší ekonomiky“. Pár slov věnoval i centristické koalici Macrona, která pravděpodobně ztratí až sto osmdesát křesel a udrží si jich jen sedmdesát. „Je zřejmé, že k výsledkům nemá prezidentský tábor, dnes ještě do značné míry zneuznaný, již šanci zvítězit,“ pronesl Bardella.

To mu však nezabránilo v tom, aby se pustil do výpadů proti ostatním stranám.

Rusko ohrožuje Francii i Evropu, řekl Bardella

Národní sdružení sice již neplánuje vystoupit z Evropské unie a eurozóny, ale chce organizaci „reformovat“ a oslabit blok zevnitř, uvádí stanice Sky News. „Strana se modernizovala, je přijatelnější pro většinového Francouze. Ale to neznamená, že se změnila podstata, může to být jen navenek,“ podotkl Šmíd.

Národní sdružení často čelilo obviňování z vazeb na Kreml, strana například v roce 2014 využila před volbami ruskou půjčku ve výši devíti milionů eur (223 milionů korun). Letos ale Bardella slíbil ostražitost vůči ruským snahám o vměšování a slíbil pokračující podporu Ukrajiny. Odmítl ale možnost vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu, kterou zmínil Macron. Lídr RN zavrhl i dodávky střel dlouhé doletu a vojenského materiálu, které by podle něj mohly vést k eskalaci konfliktu. „Považuji Rusko za hrozbu v několika ohledech jak pro Francii, tak pro Evropu,“ doplnil.

Za současné situace a s ohledem na teroristický útok hnutí Hamás na Izrael loni v říjnu Bardella také odmítnul uznat palestinský stát, protože by se to rovnalo „uznání terorismu“. „Dali bychom tím politickou legitimitu organizaci, která ve svém programu počítá se zničením státu Izrael,“ řekl politik s odkazem na Hamás.

„Bardellamánie“

Velká část „modernizace“ Národního sdružení se odehrává na sociálních sítích, kde Bardella oslovil masu mladých voličů. Osmadvacetiletý Bardella má na TikToku početnou základnu asi 1,6 milionu fanoušků a dalších téměř 750 tisíc na Instagramu. Server France24 píše o „bardellamánii“.

Profily lídra RN obsahují hlavně krátká videa z rozhovorů a debat, na řadě z nich se objímá s Marine le Penovou, pořizuje si selfie se svými příznivci nebo se nechává vyhecovat v zákulisí vysílání. Samozvaný „muž své doby“ si však osvojil i humor používaný v memech, a dokonce natáčí krátké klipy zesměšňující Macronovy příznivce.

Před volbami do Evropského parlamentu řekl Bardella 5. června francouzskému rádiu France Inter, že jeho strana „hodně investovala do sociálních médií“ jako do způsobu, jak přilákat mladé voliče, a že se snaží co nejvíce přivést mladé lidi k politice.