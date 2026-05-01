Americké úřady zveřejnily záběry z útoku na galavečeři s Trumpem

Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová video sdílela na síti X s tím, že záběry jasně ukazují, jak útočník střílí na příslušníka tajné služby. Současně odmítla spekulace o přátelské palbě.
Z důkazů podle ní nevyplývá, že by agenta zasáhla střela od vlastních kolegů. Záběry ve vysokém rozlišení, které přezkoumala redakce deníku Washington Post, zachycují čtyři sekundy od okamžiku, kdy útočník vyrazil v plném běhu, až do chvíle, kdy zmizel ze záběru a upadl u schodiště vedoucího do sálu, kde se v tu chvíli nacházel prezident Donald Trump a další členové kabinetu.
Souběžně s tím žalobci odeslali nové soudní podání, podle nějž se muž jen minuty před útokem v hotelovém pokoji vyfotografoval. Na sobě měl černou košili s červenou kravatou, ozbrojený byl brokovnicí, pistolí a noži.
Muž ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě. Čelí obvinění z pokusu o vraždy a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že chtěl zaútočit na Trumpa.
Podle obžaloby muž naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády. Plán se pokusil uskutečnit na konci dubna, když byl Trump hostem večeře, kterou pořádalo sdružení novinářů akreditovaných v Bílém domě. Při zásahu byl obviněný muž zraněn a jeden příslušník Tajné služby USA byl postřelen. Před vážnějšími následky ho ochránila neprůstřelná vesta. Podle obžaloby příslušníci tajné služby vystřelili pětkrát a útočník jednou, píše agentura AP.
Obhájci poukázali na skutečnost, že obviněný ve svých textech o Trumpovi výslovně nepíše. Podle agentury Reuters však ve zmíněném e-mailu jsou zmínky o tom, že chce zaútočit na představitele federální vlády. Za pokus o vraždu obviněnému muži, který je učitel a herní vývojář, hrozí až doživotí.