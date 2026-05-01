Americké úřady zveřejnily záběry z útoku na galavečeři s Trumpem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová video sdílela na síti X s tím, že záběry jasně ukazují, jak útočník střílí na příslušníka tajné služby. Současně odmítla spekulace o přátelské palbě.

Z důkazů podle ní nevyplývá, že by agenta zasáhla střela od vlastních kolegů. Záběry ve vysokém rozlišení, které přezkoumala redakce deníku Washington Post, zachycují čtyři sekundy od okamžiku, kdy útočník vyrazil v plném běhu, až do chvíle, kdy zmizel ze záběru a upadl u schodiště vedoucího do sálu, kde se v tu chvíli nacházel prezident Donald Trump a další členové kabinetu.

Souběžně s tím žalobci odeslali nové soudní podání, podle nějž se muž jen minuty před útokem v hotelovém pokoji vyfotografoval. Na sobě měl černou košili s červenou kravatou, ozbrojený byl brokovnicí, pistolí a noži.

Muž ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě. Čelí obvinění z pokusu o vraždy a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že chtěl zaútočit na Trumpa.

Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže
Snímek z tiskové konference ke střelbě na večeři novinářů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem

Podle obžaloby muž naplánoval útok na Trumpa a další členy vlády. Plán se pokusil uskutečnit na konci dubna, když byl Trump hostem večeře, kterou pořádalo sdružení novinářů akreditovaných v Bílém domě. Při zásahu byl obviněný muž zraněn a jeden příslušník Tajné služby USA byl postřelen. Před vážnějšími následky ho ochránila neprůstřelná vesta. Podle obžaloby příslušníci tajné služby vystřelili pětkrát a útočník jednou, píše agentura AP.

Obhájci poukázali na skutečnost, že obviněný ve svých textech o Trumpovi výslovně nepíše. Podle agentury Reuters však ve zmíněném e-mailu jsou zmínky o tom, že chce zaútočit na představitele federální vlády. Za pokus o vraždu obviněnému muži, který je učitel a herní vývojář, hrozí až doživotí.

Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta
Hosté na galavečeři, z níž kvůli střelci evakuovali amerického prezidenta Donalda Trumpa

Potřebujeme naučit mladé lidi jezdit veřejnou dopravou, míní Bednárik

před 1 hhodinou
„Toto není izolovaný případ." Británie čelí rostoucímu antisemitismu

před 9 hhodinami
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

před 12 hhodinami
Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

před 12 hhodinami
USA zvažují snížení počtu vojáků v Německu, uvedl Trump

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
NCOZ odložila případ Macinkových zpráv prezidentovu poradci

včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Američtí vojáci se už nemusí očkovat proti chřipce. Vojenští lékaři vidí rizika

Každoroční očkování proti chřipce již pro americké vojáky není povinné, uvedl minulý týden americký ministr obrany Pete Hegseth ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Tento krok poté kritizovala řada odborníků.
před 8 mminutami

Americké úřady zveřejnily záběry z útoku na galavečeři s Trumpem

Americké úřady zveřejnily záběry bezpečnostních kamer zachycující údajného útočníka, jak minulý víkend prochází detektorem kovů na bezpečnostním stanovišti ve washingtonském hotelu Hilton při galavečeři s korespondenty Bílého domu a míří zbraní na agenty Tajné služby USA. Washingtonská federální prokurátorka Jeanine Pirrová video sdílela na síti X s tím, že záběry jasně ukazují, jak útočník střílí na příslušníka tajné služby. Současně odmítla spekulace o přátelské palbě.
před 1 hhodinou

Kandidátů na Nobelovu cenu za mír je 287, spekuluje se o papeži i Trumpovi

Na Nobelovu cenu za mír za rok 2026 bylo navrženo 287 kandidátů, z nichž 208 jsou jednotlivci a 79 tvoří organizace. Jsou mezi nimi političky a nejspíše také americký prezident Donald Trump, který o toto ocenění v minulosti usiloval. S odvoláním na Norský Nobelův institut to píše Reuters. Nový nositel bude vyhlášen 9. října a slavnostní ceremoniál se uskuteční 10. prosince. Loni se laureátkou stala venezuelská opoziční politička a aktivistka María Corina Machadová.
před 6 hhodinami

„Toto není izolovaný případ.“ Británie čelí rostoucímu antisemitismu

Velká Británie zvýšila stupeň ohrožení mezinárodním terorismem ze značného na vážný. Po středečním útoku britského Somálce nožem na dva židovské Londýňany rostou obavy v tamních komunitách. Ty už léta kritizují toleranci úřadů k projevům antisemitismu. Vládní poradce pro terorismus teď boj s tímto jevem označil za nejvyšší národní bezpečnostní prioritu.
před 9 hhodinami

Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí. Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar uvedl, že zadržení aktivisté budou převezeni do Řecka. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka. Mezi zadrženými je dle agentury ANSA 24 Italů, dle AFP jedenáct Francouzů, dle agentury Anadolu dvacet Turků a podle RTVE také třicet Španělů. Vůči Izraeli zaznělo i obvinění z pirátství.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Web: Česko odmítlo žádost o přelet letadla tchajwanského prezidenta. Resort to odmítá

Česko a Německo odmítly žádost o povolení k přeletu letadla tchajwanského prezidenta Laje Čching-tea, napsal portál TaiwanNews. Prezident měl v plánu ve dnech 22. až 26. dubna navštívit Svazijsko a poté, co povolení k přeletu zrušily tři africké země, se Tchaj-pej snažila cestu zachránit zajištěním přeletu nad evropskými státy. Oficiální návštěva ale nakonec byla zrušena, protože se nepodařilo potřebná povolení získat.
před 12 hhodinami

Že chtěl útočit na Trumpa, je spekulace, tvrdí obhajoba obviněného muže

Muž obviněný z útoku při večeři novinářů s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími vládními představiteli ve čtvrtek před soudem souhlasil s tím, že zůstane ve vazbě, píší agentury AP a Reuters. S prodloužením vazby souhlasila i obžaloba. Muž čelí obvinění z pokusu o vraždu a několika dalších trestných činů. Jeho obhajoba označila za spekulaci domněnku, že chtěl zaútočit na Trumpa.
před 12 hhodinami

EK chce změnit pravidla fúzí, aby vznikali silní konkurenti firem z USA a Číny

Evropská komise (EK) plánuje přepracovat pravidla pro fúze. Chce odstranit některé překážky bránící vzniku velkých lokálních firem schopných konkurovat velkým podnikům ze Spojených států a Číny. Byla by to první zásadní revize politiky fúzí a akvizic za dvacet let, upozornila agentura Bloomberg.
před 12 hhodinami
