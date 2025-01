Alkohol v USA by mohl nést varování podobně jako tabák

Etikety na lahvích s alkoholem ve Spojených státech by měly nést varování před rizikem rakoviny podobně jako u tabákových výrobků. Návrh přišel od šéfa amerického úřadu pro veřejné zdraví Viveka Murthyho. Změnit by se mohla také zdravotnická doporučení ohledně konzumace alkoholických nápojů. V reakci na zprávu koncem týdne poklesly akcie amerických i evropských výrobců alkoholu.

Etikety na lahvích by se však mohly změnit, šéf amerického úřadu pro veřejné zdraví Murthy doporučuje, aby přibylo varování před smrtelnými onemocněními. Některé země, jako Irsko a Jižní Korea, již na etikety alkoholických nápojů varování o riziku rakoviny v minulosti přidaly.

Doposud přistupovaly americké úřady k alkoholu s tím, že by muži neměli konzumovat více než dvě sklenice denně a ženy pouze jednu. Na lahvích je také uváděno varování pro těhotné a obecná fráze „může způsobit zdravotní problémy“.

Pití alkoholu v těhotenství má dlouhodobé dopady na dítě, ukázal výzkum trvající desítky let

„Alkohol je dobře známá příčina rakoviny, které lze zabránit prevencí a která ve Spojených státech vede ročně asi ke sto tisícům případům rakoviny a dvaceti tisícům úmrtí na rakovinu. To je více než třináct a půl tisíce smrtelných dopravních nehod spojených s alkoholem, ke kterým dojde v USA každý rok,“ uvedl Murthy.

Podoba varování je zatím nejasná

Jak by varování mohlo vypadat, zatím není jasné. V případě cigaret došlo k revoluční změně. U alkoholu se zatím mluví pouze o nápisu, který je stejný už od roku 1988 – přepsat ho vyžaduje souhlas Kongresu. Podle Murthyho je ale kromě etiket zastaralá i poučka o dvou sklenicích alkoholu pro muže a jedné pro ženy.

„Myslím, že to se teď změnilo. Já to svým pacientům neříkám. Říkám jim, že umírněné pití je jedna až dvě skleničky týdně,“ uvedl americký lékař David Greenberg.

To odpovídá i trendu mezi mladými. Podle průzkumu z loňského roku neměla alkohol za poslední měsíc asi polovina všech Američanů od 18 do 25 let. A řada výrobců a prodejců se ve velkém začíná orientovat na nealkoholické nápoje.