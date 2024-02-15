Розвиток війни в Україні

За словами генсека Північноатлантичного альянсу, подальша підтримка України є інвестицією у власну безпеку країн-членів НАТО. За словами Єнса Столтенберга, іноземну допомогу можна побачити на полі бою щодня. Окремо він згадав про затоплення в середу російського десантного корабля «Цезар Куніков»… За словами аналітика української громадської організації «Права справа», до кінця весни Росія спробує взяти під контроль всю Донецьку область. Про це Дмитро Снєгиров сказав редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.