Розвиток війни в Україні

Vývoj války na Ukrajině

Další podpora Ukrajiny je podle generálního tajemníka Severoatlantické aliance investicí do vlastní bezpečnosti členských zemí NATO. Zahraniční pomoc je podle Jense Stoltenberga vidět na bojišti každý den. Konkrétně zmínil středeční potopení ruské výsadkové lodi Cezar Kunikov. Podle analytika ukrajinské veřejné organizace Správná věc se Rusko do konce jara pokusí ovládnout celou Doněckou oblast. Dmytro Sněhyrov to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.