За словами генсека Північноатлантичного альянсу, подальша підтримка України є інвестицією у власну безпеку країн-членів НАТО. За словами Єнса Столтенберга, іноземну допомогу можна побачити на полі бою щодня. Окремо він згадав про затоплення в середу російського десантного корабля «Цезар Куніков»… За словами аналітика української громадської організації «Права справа», до кінця весни Росія спробує взяти під контроль всю Донецьку область. Про це Дмитро Снєгиров сказав редактору Чеського телебачення Вікторії Церкуник.
Розвиток війни в Україні
Розвиток війни в Україні (zdroj: ČT24)
Vývoj války na Ukrajině
Další podpora Ukrajiny je podle generálního tajemníka Severoatlantické aliance investicí do vlastní bezpečnosti členských zemí NATO. Zahraniční pomoc je podle Jense Stoltenberga vidět na bojišti každý den. Konkrétně zmínil středeční potopení ruské výsadkové lodi Cezar Kunikov. Podle analytika ukrajinské veřejné organizace Správná věc se Rusko do konce jara pokusí ovládnout celou Doněckou oblast. Dmytro Sněhyrov to řekl redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové.