За два роки війни українське місто Покровськ Донецької області зазнало 58 ракетних обстрілів. За даними місцевої адміністрації, вони відповідальні за життя 29 мирних жителів. Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту і сьогодні в ньому проживає 60 тисяч людей. Це також вузол для евакуації біженців із найбільш небезпечних місць. Раз на вісім днів з Покровська відправляється евакуаційний потяг у безпечніші місця України. Про це редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк.
Покровськ – евакуаційний вузол за 40 км від фронту в Донецькій області
Покровськ – евакуаційний вузол за 40 км від фронту в Донецькій області (zdroj: ČT24)
Pokrovsk – evakuační uzel 40 kilometrů od fronty v Doněcké oblasti
Během dvou let války zažilo ukrajinské město Pokrovsk v Doněcké oblasti 58 raketových útoků. Podle tamní správy mají na svědomí životy 29 civilistů. Město se nachází zhruba 40 kilometrů od frontové linie a dnes v něm žije 60 tisíc lidí. Je také uzlem pro evakuaci uprchlíků z nejvíce ohrožených míst. Z Pokrovsku jednou za osm dní odjíždí evakuační vlak do bezpečnějších míst Ukrajiny. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl náčelník vojenské správy města Serhij Dobrjak.