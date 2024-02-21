Покровськ – евакуаційний вузол за 40 км від фронту в Донецькій області

За два роки війни українське місто Покровськ Донецької області зазнало 58 ракетних обстрілів. За даними місцевої адміністрації, вони відповідальні за життя 29 мирних жителів. Місто розташоване приблизно за 40 кілометрів від лінії фронту і сьогодні в ньому проживає 60 тисяч людей. Це також вузол для евакуації біженців із найбільш небезпечних місць. Раз на вісім днів з Покровська відправляється евакуаційний потяг у безпечніші місця України. Про це редакторці Чеського телебачення Вікторії Церкуник повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Добряк.