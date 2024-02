Покровськ – евакуаційний вузол за 40 км від фронту в Донецькій області

Pokrovsk – evakuační uzel 40 kilometrů od fronty v Doněcké oblasti

Během dvou let války zažilo ukrajinské město Pokrovsk v Doněcké oblasti 58 raketových útoků. Podle tamní správy mají na svědomí životy 29 civilistů. Město se nachází zhruba 40 kilometrů od frontové linie a dnes v něm žije 60 tisíc lidí. Je také uzlem pro evakuaci uprchlíků z nejvíce ohrožených míst. Z Pokrovsku jednou za osm dní odjíždí evakuační vlak do bezpečnějších míst Ukrajiny. Redaktorce České televize Viktorii Cerkunykové to řekl náčelník vojenské správy města Serhij Dobrjak.