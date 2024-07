Zrušte poplatek na budějovickém obchvatu, žádá Kuba ministra dopravy

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) požádal v otevřeném dopisu ministra dopravy Martina Kupku (ODS), aby zrušil poplatek na budovaném obchvatu Českých Budějovic. Ministerstvo zrušení poplatku pro úsek, který bude součástí dálnice D3, zatím odmítá. Zavedení poplatku by podle Kuby znamenalo, že tranzitní doprava by dál projížděla městem, uvedl v dopisu, který zaslal i médiím. Úsek D3, který vytvoří obchvat Českých Budějovic, chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit ještě letos.

Hejtman uvedl, že rozumí snaze ministerstva dopravy omezit množství nezpoplatněných úseků, protože výstavba dálnic něco stojí. Situace na obchvatu Českých Budějovic je ale podle něj odlišná. „Budějovičtí obyvatelé historicky od minulých vedení města vždy poslouchali, že dálnice nebude v úseku obchvatu zpoplatněna, protože bude v blízkosti města a může být používána právě pro dopravu v aglomeraci,“ uvedl.

Hejtman připustil, že situace se změnila kvůli snížení počtu nájezdů na dálnici v okolí města. Počítalo se podle něj se stavbou pěti nájezdů, které by umožnily dálnici využívat pro dopravu mezi částmi města. „Bohužel ta samá vedení města pak paradoxně sama odmítla vybudování některých sjezdů a z plánovaných pěti zbyly pouze tři. Právě to teď velmi omezuje využití dálnice pro obyvatele města,“ uvedl hejtman.

Kuba se obává, že se město husté dopravy nezbaví

Že by měl být českobudějovický obchvat zpoplatněn, někteří obyvatelé města prý nečekali. „To mě teda šokuje, to jsme nevěděli. Já jsem myslela, že to bude zadarmo, takže si asi budu muset koupit dálniční známku,“ uvedla řidička a místní obyvatelka Tereza Kadlecová.

Kupka slíbil, že o případném zrušení poplatku na obchvatu bude s Jihočeským krajem ještě jednat. „Chystám se do Českých Budějovic a při té příležitosti tuto otázku otevřeme, položíme na stůl jednotlivé argumenty a věřím, že najdeme řešení,“ řekl ČT ministr dopravy.

O zrušení poplatku požádalo také současné vedení krajského města. Stejně jako hejtman se obává, že pokud by na obchvat směla auta pouze s dálniční známkou, řada řidičů ho nebude chtít používat a dopravní situace v Českých Budějovic zůstane komplikovaná.