Zchátralé nádraží v Bubenči se změnilo v kulturní a společenské centrum

Objekt nádražní budovy v Praze-Bubenči chátral od roku 2014. Praha 6 se zeptala místních v anketě, jak by chtěli místo využívat. „Přihlásilo se nám přes osm set lidí. A výsledek byl, že by tady chtěli místo pro kulturu, sport i volný čas,“ řekl místostarosta Prahy 6 Jan Lacina (STAN).

Vzor

Objekt je pod památkovou ochranou. Architekt se chtěl co nejvíc přiblížit podobě z roku 1895. „Během rekonstrukce jsme narazili na to, že budova byla v mnohem horším stavu, než jsme čekali. Protože do ní dlouhodobě zatékalo a několik let byla zavřená, prázdná,“ vysvětli architekt Ondřej Tuček.

Praha 6 bere Bubeneč jako vzor, který se dá použít i do budoucna. Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem, která přesune vlaky do podzemních tunelů, například ovlivní nádraží v Dejvicích a Veleslavíně. „Myslím si, že by se to mělo zachovat, že to je historický skvost, aby se připomínalo i následujícím generacím, jak vypadala nádraží,“ řekl Jaroslav Holub, který se přišel na nádraží podívat. „Jednáme se Správou železnic, nemáme na stole ještě finální dohodu, ale určitě bychom se rádi angažovali,“ řekl statutární místostarosta Prahy 6 Petr Prokop (STAN).

„Vzhledem k tomu, že ze strany Správy železnic jako vlastníka zmíněných budov ještě nebylo rozhodnuto o jejich dalším využití, je zatím předčasné se vyjadřovat k podmínkám jejich prodeje,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Správa železnic chce modernizaci úseku dokončit v roce 2029.