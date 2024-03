Z jihočeských Strakonic dojedou cestující do Plzně levněji než do Českých Budějovic. Výhodné krajské tarify někdy překračují hranice regionů

Do integrované dopravy Plzeňského kraje se nově připojují jihočeské Strakonice. Cestovat do západočeské metropole se tak místním vyplatí víc než do Českých Budějovic. Jízdenky ve vlaku i autobusu jsou totiž s takzvanou plzeňskou kartou levnější.

Jihočeské Strakonice jsou zhruba na půli cesty mezi Českými Budějovicemi a Plzní. Cesta vlakem se ale lidem ze Strakonic vyplatí více do druhého, Plzeňského kraje. S tamní čtyřhodinovou kartou zaplatí místní zhruba osmdesát korun, do Českých Budějovic asi o třicet víc. „Cestující má právo si vybrat tarif, který mu více vyhovuje. Buď je levnější, nebo je příjemnější se s ním odbavovat. My ho máme na plzeňské kartě,“ řekla ředitelka POVED (Integrované dopravy Plzeňského kraje) Zdeňka Kmochová. „Pokud lidé cestují z Budějovic do Plzně, pak se vyplatí koupit si jízdenku Budějovice–Strakonice a pak až Strakonice–Plzeň,“ poznamenala mluvčí Strakonic Markéta Bučoková.

Rozšíření do Jihočeského kraje bylo podle plzeňských dopravních koordinátorů plánované a cílené. Tarif využívají denně desítky lidí. Ti potvrzují, že je cesta ze Strakonic do Plzně s kartou opravdu levnější.

Pro jihočeské koordinátory je to inspirace, v budoucnu chtějí zahrnout do integrované dopravy Šumavu i Rakousko. Přidat chtějí i Strakonice. Místní tak budou mít výhodnější jízdenky na oba směry. „Jihočeský kraj je pozadu, ale snažíme se to velice rychle dotáhnout. Aby integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje byl i ve Strakonicích a zároveň aby měl přesah právě do Plzeňského kraje,“ řekl krajský koordinátor dopravy Jikord Jiří Kafka.

V Plzeňském kraji výhody pro cestující napříč kraji fungují dlouhodobě. Krajský tarif mohou využít i cestující, kteří míří do Hořovic, ty se přitom nacházejí už ve Středočeském kraji. Do okolních krajů expanduje i jihomoravský tarif, platí částečně i v okrajových částech Vysočiny a zasahuje i do vlaků směřujících do rakouského Retzu.