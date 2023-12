Z českobudějovického letiště zmizí MiG-23 Tygr, kraj ho vrátí historikům do Prahy

Přes dvacet let je MiG-23 dominantou památníku u hlavního vjezdu k letišti na jihu Čech. „Připomíná dlouholetou historii vojenského letectva v Českých Budějovicích, která trvala od roku 1948 prakticky do roku 2005,“ popsal předseda Vojensko-letecké historické společnosti České Budějovice Jiří Šilha.



Letoun má Jihočeský kraj v nájmu do konce února příštího roku. Smlouvu neprodloužil. A vrátí ho Vojenskému historickému ústavu v Praze už ve středu.



„My bychom chtěli, aby Letiště České Budějovice působilo právě jako letiště. Teď si představte, že sem přijedete a první, co uvidíte, je bojový letoun. Rozhodlo o tom vedení letiště společně s vedením kraje,“ vysvětlil mluvčí jihočeského krajského úřadu David Hocke.

Kde bude letoun stát?

Letoun bude podle správce depozitáře Vlastimila Běhounka z Leteckého muzea Kbely prozatímně uložený, než se najde jeho další využití.

„Příští rok je osmdesáté výročí prvního stíhacího pluku, který tu (v Českých Budějovicích) byl dislokován na letišti. V červnu jsme na to chtěli zavzpomínat, už bohužel nebude kde,“ poznamenal bývalý pilot Zdeněk Ouda.



Stíhačku odveze speciální valník ve středu v noci, policie kvůli tomu bude průběžně uzavírat části trasy mezi Českými Budějovicemi a Prahou.