Výluka skončila, vlaky jezdí po novém mostě z Pardubic do Hradce i Chrudimi

Bez náhradní autobusové dopravy se cestující dostanou z Pardubic do Chrudimi a do Hradce Králové po dvou měsících. Byla to ale zároveň poslední z dlouhé série výluk na „hradubické“ trati, které průběžně omezovaly železniční dopravu poslední tři roky. Aktuální výluka mezi pardubickým hlavním nádražím a Rosicemi nad Labem začala v první polovině října a z provozu fakticky vyřadila hned dvě trati. Most přes Labe, který nechala Správa železnic vyměnit, je součástí trati do Hradce Králové a Liberce. Trať do Chrudimi a Havlíčkova Brodu je ale v Pardubicích napojena tak, že vlaky jedoucí z hlavního nádraží musí nejprve do Rosic, a pak se po mostě ještě vrací, než se dostanou na „svoji“ chrudimskou trať.

Někteří cestující netají, že jim náhradní autobusová doprava do Chrudimi vyhovala víc než vlaky. Především oceňovali, že autobusy jezdily častěji. „Autobusem mi to nevadilo, jel každých patnáct minut, měl jsem víc možností,“ poznamenal jeden z cestujících, byť připustil, že cesta po železnici je rychlejší.