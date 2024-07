Vražda ve vile, tělo do přehrady. Soud muži uložil 18 let vězení

Za loňskou vraždu ženy ve vile v Jevanech u Prahy potrestal v pondělí středočeský krajský soud čtyřicetiletého Jakuba Kadlíčka osmnácti lety vězení. Muž, který v domě ženy spolu se svým otcem žil, se k činu přiznal. Pozůstatky mrtvé shodil do Slapské přehrady. Podle obžaloby ženu zavraždil mimo jiné proto, že chtěla oba muže ze svého domu vystěhovat. Po činu z jejích účtů podle rozsudku vybral více než jeden a půl milionu korun. Verdikt není pravomocný.

Soudkyně Jana Nováková prohlásila, že zvažovala uložení přísnějšího trestu, a to nejen s ohledem na způsob provedení činu, ale také na to, že muž po vraždě žil z ženiných peněz a v jejím domě. „Nicméně s ohledem na prohlášení viny soud přistoupil k uložení trestu osmnáct let, tedy v polovině sazby,“ vysvětlila soudkyně.

Kadlíček ženu, která byla podle dřívějších informací partnerkou jeho otce, zavraždil podle státního zástupce loni mezi 31. lednem a 3. únorem. Motivem bylo podle obžaloby získat její peníze a také jí zabránit v tom, aby oba muže ze své vily vystěhovala. Svou oběť podle vyšetřovatelů Kadlíček několikrát tvrdým předmětem uhodil do hlavy, pořezal ji také na krku.

Poté, co žena zemřela, ji obžalovaný muž podle kriminalistů rozřezal a s pomocí svého otce pozůstatky dopravil na most nad Slapskou přehradou, kde je shodil do vody. Otec obžalovaného v případu stíhaný není. Ze ženina účtu pak obžalovaný získal pomocí výběrů a převodů během několika měsíců více než jeden a půl milionu korun. Ve vile v Jevanech také podle policie se svými příbuznými dále žil.