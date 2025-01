Vlaky na Rychnovsku už roky jezdí přes chátrající most

Čtyřikrát denně projede přes mostek motorový vlak, který váží 39 tun. Ranní a odpolední spoje využívají hlavně středoškoláci. Že přejíždějí most v havarijním stavu, netuší. Stav podle místních trvá asi tři roky.

Mostek pod tratí přes potok Prkenná u Pohoří viditelně chátrá. „Mostek je provizorně zabezpečen určitými trámy, aby se nezhroutil, a je zapřen o živě rostoucí olši. Tady kdyby nebyl ten trámek, tak to spadne,“ popisuje zastupitel obce Pohoří Aleš Mervart (nest.). „Nepůsobí to úplně bezpečně,“ dodává starostka Helena Suchánková (nestr.)

Provoz na trati má podstatně zesílit

„Myslíme si, že to je nebezpečné i z toho důvodu, že i při minimálním provozu by mohlo dojít k závažné nehodě. Působí to dost depresivně,“ říká Mervart.

Od nového grafikonu má provoz na trati Opočno–Dobruška podstatně zesílit. Další spoje přidá soukromý dopravce. „Uvažujeme o týdenním, respektive celotýdenním provozu. Na trati Opočno–Dobruška plánujeme do devatenácti spojů denně,“ uvádí železniční dopravce Tomáš Gerhát.

Těsně vedle mostu chtěla obec Pohoří vést cyklostezku, kterou by napojila na stávající Opočno–Dobruška. S přejezdem přes trať ale Správa železnic nesouhlasila.