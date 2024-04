Vedení Liberce chce lanovku na Ještěd s jednou kabinou, prodlouženou k tramvaji

„Padesát osm procent (respondentů) odpovědělo ve prospěch kabiny na dvou lanech,“ prohlásil primátor. Jde o variantu přezdívanou tramvaj či autobus, kdy se do jediné kabiny vejde až sto lidí. Na Ještědu až do tragické nehody v říjnu 2021 vozily cestující kyvadlově dvě kabiny, z nichž každá pobrala až 35 lidí.

Město vybírá ze tří variant pro nynější i prodlouženou trasu, podle primátora při posuzování radní zohlednili i ekonomické hledisko. „Zatím jako nejdražší varianta už ze studie proveditelnosti vychází původní se dvěma kabinami, které pendlují. Jako střední nákladová varianta se jeví jedna kabina na dvou lanech a jako nejlevnější oběžná. Ale máme zato, že oběžná kabina, byť může být ekonomicky zajímavá pro některé investory, pro město a pro Ještěd není vhodná,“ vysvětlil Zámečník.

Nejoptimističtější scénář – leden 2029

Podle studie proveditelnosti by vybudování oběžné lanovky v prodloužené trase se sedmnácti kabinami stálo 330 až 400 milionů, postavení „tramvaje“ 360 až 440 milionů a obnova kyvadlové lanovky 410 až 500 milionů. „Plánujeme stavět lanovou dráhu systémem design and build, což je navrhni a postav. Tím bychom přenesli na dodavatele veškeré starosti i s vydáním stavebních povolení,“ dodal primátor. Při nejoptimističtějším scénáři by podle něj mohla být nová lanovka v provozu od ledna 2029.

Visutá lanovka na Ještěd má v současné trase na délku bezmála 1,2 kilometru, prodloužením ke konečné tramvaje by se protáhla o dalších 770 metrů. Od tragické nehody, kdy při pádu jedné ze dvou kabin zemřel průvodčí, je mimo provoz.

Zatím je sice lanovka ve vlastnictví Českých drah (ČD), s městem se ale již dopravce domluvil i na ceně, za kterou mu ji prodá. Se sumou 34,976 milionu korun souhlasili jak městští radní, tak představenstvo ČD. Liberecké zastupitelstvo by tuto majetkoprávní operaci mělo schvalovat buď příští týden, nebo na květnovém zasedání.