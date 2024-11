Válečný hrdina Otto Fried bude mít v rodném Pelhřimově pamětní desku

„Obyvatelé Dunkerku na to nezapomínají, to je jisté, na generála (Aloise) Lišku, i ve školách se učí o osvobozování Dunkerku,“ řekl prezident výboru Le Souvenir Francais v Dunkerku Henry Aimé-Baey. Otto Fried padl 5. listopadu 1944 při obléhání města. Pohřben je několik desítek kilometrů odtud, na malém vojenském belgickém hřbitově v Aldinkerk spravovaném britskou vládou.

Otto Fried jako jediný ze židovské rodiny Friedů včas utekl do zahraničí. Bojoval v Sýrii, u Tobruku, ve Velké Británii se připojil k československým krajanům a po vylodění v Normandii se zúčastnil obléhání města Dunkerk.

Tráva součástí pamětní desky

Pamětní desku Otto Frieda v rodném Pelhřimově slavnostně odhalí v úterý, přesně osmdesát let po jeho smrti. „Je to jediná fotka, která se dochovala ve vojenském archivu,“ ukázala podobiznu válečného hrdiny sochařka a autorka pamětní desky Alena Matějka. „Z místa bojů vytrhali skutečnou trávu, aby mohla být zapracovaná do pamětní desky,“ dodal starosta Pelhřimova Ladislav Med (ODS).

Nedaleko centra města, před domem s číslem popisným 169, budou odhaleny také kameny zmizelých pro Eleonoru Friedovou, její dceru Bertu Lírovou a syny Viléma a Otta. Město tak chce připomenout židovské oběti druhé světové války a smutné příběhy rodin.