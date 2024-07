V části pražského Starého Města opět platí zákaz nočního vjezdu

Pracovníci pražské Technické správy komunikací dokončili dopravní značení, které zavádí zákaz vjezdu aut mimo dopravní obsluhu do Dlouhé ulice na Starém Městě a jejího okolí mezi 22:00 a 06:00. Opatření tím vstoupilo v platnost. Mluvčí městské policie Irena Seifertová uvedla, že strážníci ještě budou nově instalované značení kontrolovat a cílené kontroly zaměřené na vymáhání zákazu zatím neplánují.

Zákaz vjezdu mezi 22:00 a 06:00 se bude týkat oblasti mezi Dvořákovým nábřežím, Pařížskou ulicí, Staroměstským náměstím a Revoluční ulicí. Jeho cílem je omezit hluk z aut, který v noci ruší místní obyvatele. Na ten si dlouhodobě stěžují zejména obyvatelé Dlouhé ulice, kde se nachází velké množství nočních podniků.

„Omezení vjezdu do části Starého Města budeme v nočních hodinách řešit buď na oznámení, a to jak na tísňovou linku 156, tak hlídkám v terénu, samozřejmě budeme oblast kontrolovat i v rámci běžného výkonu služby. Žádné cíleně zaměřené kontroly ale neplánujeme,“ sdělila mluvčí. Dodala, že strážníci také zkontrolují dopravní značky. „Již v minulosti se nám to několikrát vyplatilo. Naší prioritou v nočních hodinách i nadále zůstává veřejný pořádek,“ zakončila mluvčí.