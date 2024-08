V Ústeckém kraji bude kandidovat 14 subjektů

Krajský úřad Ústeckého kraje zaregistroval všech čtrnáct subjektů, které se chtějí ucházet o hlasy voličů v podzimních krajských volbách. Před čtyřmi lety šlo do voleb v Ústeckém kraji devatenáct hnutí a stran, některé subjekty se spojily, některé kandidátku nepodaly, vznikla také nová uskupení. Volby do zastupitelstev krajů se budou konat 20. a 21. září s volbami do třetiny Senátu.