Kriminalisté odhalili korupci u zkoušek pro revizní techniky

Ústečtí kriminalisté obvinili tři zaměstnance Technické inspekce České republiky (TIČR). Viní je z desítek nelegálně vydaných osvědčení pro revizní elektrotechniky a přijímání úplatků. Policisté zadrželi u jednoho z nich čtyři miliony korun v hotovosti.
TIČR uděluje osvědčení, že člověk může provádět revize, tedy například kontroluje, že je elektřina správně zapojena a objekt pak může být zkolaudován. Policisté provedli zásah v Ústí nad Labem, kde se zrovna elektrikáři školili na revizní techniky a skládali zkoušky.
„Ty zkoušky neprobíhaly regulérně, dokonce máme zadokumentované případy, kdy zkoušky neproběhly v zásadě vůbec,“ uvedl kriminalista Jiří Píša.
TIČR poukázala, že se podle jejích poznatků případ týká výhradně pochybení jednotlivců. Tvrdí, že již přijala preventivní opatření. Model mohl podle odhadů policie fungovat i déle než dekádu, počet falešných inspektorů tak může být násobně vyšší. Pobočka inspekce v Ústí je zavřená, všechna osvědčení, která tu revizním technikům vydali, jsou ale v tuto chvíli platná.