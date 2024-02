Bývalého místostarostu Lovosic zadržela policie, zřejmě v souvislosti s jeho činností v krajské příspěvkové organizaci

Podle informací ČT souvisí zadržení Závady s činností organizace Krajská majetková, jejímž jednatelem je. Příspěvková organizace spravuje část majetku Ústeckého kraje. Okresní státní zástupce Pavel Kaláb uvedl, že věc je v běhu a návrh na vzetí Závady do vazby zatím nebyl učiněn.

Závada býval členem vedení ODS v Ústeckém kraji, do roku 2006 působil jako místostarosta Lovosic. Z funkce byl tehdy odvolán v souvislosti s obviněním, že se podílel na zahlazení dopravního přestupku litoměřického soudce. Závadu i další obžalované soud v případu osvobodil. Do vedení města se však politik už nevrátil a ve volbách v roce 2014 se nedostal ani do zastupitelstva.

Do středu pozornosti se opět dostal na konci ledna 2022, kdy se v hotelu ve Straškově na Litoměřicku dostal do potyčky s manželem ženy, s níž v hotelu pobýval. Druhý muž byl postřelen, Závada tvrdí, že to byla nešťastná náhoda. Skončil ale před soudem, státní zástupce tvrdí, že se Závada muže pokusil zavraždit a výstřel jen náhodou nezasáhl orgány, jejichž poranění by ohrozilo mužův život.

Jednání naplánované na středu však kvůli zadržení Závady soud odročil. Hlavní líčení by mělo pokračovat v březnu.