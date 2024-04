Ústecká zoo musela dát utratit orangutana Ferdu. V 55 letech byl druhý nejstarší na světě

před 20 m minutami | Zdroj: ČTK , Zoo Ústí nad Labem

Orangutan Ferda

Ústecká zoo musela dát utratit orangutana Ferdu. Byl nejstarším samcem v Evropě a druhým nejstarším na světě. Zoologická zahrada to uvedla na svém webu. Ferda měl nemocné srdce, artrózu páteře a trpěl dušností. Jeho problémy se v posledním týdnu zhoršily, udržování při životě vysokými dávkami léků by bylo podle odborníků zbytečným utrpením. Zoologická zahrada tak dočasně ukončila chov orangutanů, předchozí zvířata odešla do jiných zahrad.

Ferda se narodil v roce 1969 v německé zoo ve Frankfurtu nad Mohanem a byl křížencem orangutana bornejského a sumaterského. Ve třech letech se přestěhoval do pražské zoo. Jako kříženec nemohl být zařazen do chovu, proto mu nikdy nebyla přidělena samice. Poté, co v roce 2002 zasáhly pražskou zoo ničivé povodně, se Ferda přestěhoval do Ústí nad Labem. Orangutan měl nemocné srdce, těžkou artrózu páteře a s tím spojenou poruchu chůze a koordinace pohybu. Trpěl také dušností. V poslední době se u něj podle zoo projevovaly také obtíže a poruchy chování typické pro seniory. Měl třes končetin, kognitivní poruchy, byl náladový. „Dlouhodobě mu byly podávány podpůrné léky a analgetika, dostával přírodní geriatrika zpomalující starobní poruchy chování, ale v posledním týdnu se problémy výrazně zhoršily,“ vysvětlila veterinární lékařka Jana Matoušková.