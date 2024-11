Starý nábytek či spotřebiče lidé odkládají u popelnic, hrozí za to pokuta

Staré gauče, skříně nebo elektrické spotřebiče lidé v řadě případů na mosteckých sídlištích místo odvážení do sběrného dvora staví jednoduše vedle popelnic. Nejčastěji se odpad vedle kontejnerů povaluje ve vyloučených částech města. Podle strážníků ho sem většinou odkládají sociálně slabí, kteří se často stěhují a nábytek si s sebou neberou.

V popelnicích ale končí i suť po rekonstrukcích bytů. To zase mají často na svědomí řemeslníci. Potvrzují to například kamerové záznamy z Mostu. Právě díky nim se strážníkům daří některé viníky chytit. „Pokud chytíme toho přestupce na místě, tak to řešíme pokutou a chceme, aby to místo uvedl do původního stavu a uklidil nepořádek,“ přiblížil ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol. Pokuta může dosáhnout až padesáti tisíc korun.