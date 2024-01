Stanjura: Vláda dosud nemá od Liberty Ostrava věrohodný plán restrukturalizace

„Opravdu tady máme celou řadu malých dodavatelských firem, které se můžou dostat do jakési spirály sociálních problémů,“ upozornil moravskoslezský hejtman Jan Krkoška (ANO). „Máme na mysli zejména situaci malých firem, které na tom mohou být velmi špatně v okamžiku, kdy by měly velký objem své produkce nasměrovat do Liberty a Liberty jim neplatí. Na ty bychom měli myslet stejně, jako když myslíme na zaměstnance,“ přidal se Stanjura.

Vláda podle něj bude hledat nástroje, aby pomohla těmto firmám těžké období překlenout. „Hrozí samozřejmě druhotná platební neschopnost a na to stát zareagovat může individuálně, protože to se nedá řešit plošně. Ale budeme hledat nástroje, jak těmto firmám pomoci, myslím si, že bychom se měli zaměřit na pomoc zejména těm malým firmám,“ zamyslel se ministr.

Kraj firmy, jež do Liberty dodávají, obeslal, aby zjistil jejich situaci. Hejtman řekl, že odpovědělo asi 30 procent, tedy přibližně 300 dotázaných společností. „Je to vzorek, který vychází v tom duchu, že opravdu problém tam je a může být do budoucna velkým. Jsou to různé navazující služby – od dopravy přes údržbu až po IT. Tento segment je v podstatě,“ míní hejtman.