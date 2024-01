Do práce se vrátily dvě stovky zaměstnanců Liberty. Údržbáři řeší poruchy způsobené mrazem

Události v regionech: Návrat dvou set zaměstnanců do Liberty (zdroj: ČT24)

Do provozů ostravské huti Liberty se v úterý vrátilo na dvě stě zaměstnanců. Přidali se k dalším čtyřem stovkám, které se během celého měsíce odstávky staraly o bezpečnost a nezbytné opravy. Huť nevyrábí od 21. prosince, nedohodla se s firmou Tameh Czech na dodávkách energií. Doma stále zůstává přes pět tisíc lidí.

Zaměstnanci Liberty přišli na ranní směnu v úterý krátce po páté hodině ranní. Do provozu, který vyrábí důlní výztuže a svodidla, zamířil po měsíci i zámečník Ladislav Farný. Srdcem provozu je hydraulická jednotka, která pohání všechny linky. Celý měsíc ji pracovníci jezdili kontrolovat a zahřívali v ní olej. „Před mrazem jsme to tady museli vytápět celý měsíc, aby se ten olej neochladil pod pětadvacet stupňů. Je to vyhřívané tepelnými elektrodami,“ popsal Farný. Důlní výztuže, takzvané hajcmany, vyrábí v Liberty hlavně pro těžaře v Polsku, kteří jimi vystrojí nové poruby v podzemí.

„Na ranní směně je asi dvacet zaměstnanců s tím, že se pravidelně střídají. Mají zajištěnou teplou svačinárnu, přísun teplých nápojů, teplou vodu na opláchnutí,“ popsal ředitel válcovny pásů Jan Pudich. „Po jiné práci se nedívám, mně se tato práce líbí a pokud možno budu rád, když tady zůstanu po celou dobu,“ ujistil zámečník Ladislav Farný.

Přes dvě stovky zaměstnanců jsou i v provozu údržby. V tomto týdnu budou řešit hlavně poruchy, které byly způsobeny velkými mrazy. „Tady bylo v některých halách minus dvacet stupňů, takže problém nastal v těch částech potrubí a armatur, které nejdou vypustit. Některé popraskaly,“ popsal ředitel údržby Pavol Gajdičiar.