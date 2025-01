Soud zmírnil trest jezdci na koloběžce, který při potyčce zabil motorkáře

Podle odvolacího senátu ale Navrátil nejednal v nutné sebeobraně a rdoušení už sebeobranu překročilo. Soud ale uvěřil tomu, že měl po celou dobu rvačky pocit strachu z motorkáře, který potyčku vyprovokoval. „Vylíčil to i svědkyním na místě těsně po incidentu, aniž by si mohl cokoli rozmýšlet,“ prohlásila předsedkyně senátu Vanda Činková. Soud připustil i Navrátilovo tvrzení, že po útoku nevěděl, že je druhý muž mrtvý.

Jan Navrátil, kterému podle obžaloby za ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo až šestnáct let vězení, u hlavního líčení střet i potyčku přiznal. Tvrdil ale, že se bránil většímu a silnějšímu muži, který ho napadl. V odvolání uvedl, že šlo o nutnou sebeobranu. „On samozřejmě vinu přiznat nechce,“ uvedla jeho advokátka. Podle ní Navrátil nechtěl muže zabít a bál se ho.

Koloběžkář za usmrcení motorkáře dostal osm let vězení

Navrátil jel 22. července 2023 v noci na koloběžce z oslavy v Přešticích do dva kilometry vzdálených Příchovic. Na křižovatce se potkal s dvaačtyřicetiletým mužem na motorce, který mu podle něj nadával kvůli neosvětlené koloběžce. Oba řidiči se nejprve hádali, dále po cestě se začali i prát. Motorkář dvakrát shodil Navrátila do příkopu. Navrátil ale muže při rvačce nakonec přetočil na svůj hrudník a vzal ho do takzvané kravaty. Držel ho v ní několik minut, až ho uškrtil.