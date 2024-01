Soud začal řešit případ ženy, která měla otrávit matku metanolem. Může padnout i výjimečný trest

Krajský soud v Brně se začal zabývat případem ženy, která podle obžaloby loni v únoru otrávila v Jihlavě svoji matku, když jí nalila do kávy metanol. Obžalovaná popírá, že by šlo o úmysl, hrozí jí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Motivem činu měl být majetkový prospěch. Soud v pátek zároveň ženu ponechal ve vazbě. Hlavní líčení bude pokračovat 2. února, v plánu jsou výslechy svědků a čtení listinných důkazů.

Žena podle žalobce Jana Adama začátkem února přes web nakoupila dvě lahve metanolu. Následně při návštěvě jejího bytu nalila matce podle obžaloby 88 mililitrů metanolu do kávy, když se k ní otočila zády. „Pak si s ní ještě večer telefonovala, matka jí řekla, že jí není dobře, na to ale (obžalovaná) nijak nereagovala,“ popsal Adam. Matka o pár dní později zemřela. Podle žalobce se žena následně zbavila finančních závazků, a to nejméně za 200 tisíc korun.

Obžalovaná přiznala, že matce do kávy metanol nalila, podle ní ale ne s cílem ji zabít, ale aby dosáhla její hospitalizace a následného léčení. Matka totiž podle ní byla alkoholička a tímto způsobem ji chtěla dostat do léčebny. Toxickou látku podle ní ale do kávy nalila v afektu, nešlo o úmysl.

Metanol na webu prý objednala kvůli radě, že ředidlem smíchaným s metanolem lze odstranit starou lazuru z parket. Matka nechtěla, aby se na to použila bruska, a to kvůli hluku a prachu. Když chtěly začít pracovat na parketách, zjistily, že nemají ředidlo. Metanol tak zkoušely smíchat s vodou a také s alkoholem. Matka se podle ní ale znovu opila, a tak jí v afektu nalila do kávy s vodou smíchaný metanol, aby se jí udělalo špatně. „Trochu jsem jí tam toho roztoku cmrndla,“ přiznala žena. Podle ní šlo ale jen o malé množství a nebylo reálné, že by matku zabilo.

Semena jedovatých rostlin i kyanid

Z důkazů vyplynulo, že žena už měsíce předtím na internetu vyhledávala a kupovala semena jedovatých rostlin, například náprstník červený, durman obecný či rulík zlomocný. Vyhledávala například i kyanid draselný, také různé články, které se zabývaly otravami. Stáhla si i diplomovou práci s názvem Snadno dostupné jedy, vyhledávala si i texty o jedovaných rostlinách a živočiších.

Žena vše dokázala vysvětlit, durman prý například dávala matce na uklidnění a na spaní, kyanid chtěly na očištění stříbrných mincí, ale byl prý moc drahý, a jedovaté rostliny vyhledávala proto, že jí psi okusovali diefenbachii.