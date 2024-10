Soud potvrdil podmínku pro ostravskou expolitičku kvůli vydírání a korupci

Krajský soud v Ostravě pravomocně potvrdil podmínku pro expolitičku Sandru Sophii Murtinovou (zvolena za ANO) ostravské části Mariánské Hory a Hulváky. Trest za korupci, vydírání a nabourání se do e-mailu jí ale zmírnil. Zkušební dobu, po kterou musí vést řádný život, zkrátil o dvanáct měsíců na čtyři roky. Stejně tak jí soud na čtyři roky zkrátil zákaz působení v orgánech obcí. České televizi informaci potvrdil mluvčí soudu Igor Krajdl. Murtinová se snažila získat stavební veřejné zakázky pro svého přítele. Koaličním zastupitelům kvůli tomu vyhrožovala.

Murtinová původně dostala nejpřísnější možnou pětiletou podmínku, soud jí ale trest zmírnil. „V rozhodnutí byla upravena právní kvalifikace. Trest zůstal podmíněný, tři roky se zkušební dobou tentokrát na čtyři roky,“ uvedl mluvčí Krajdl. Soud jí zkrátil taky zákaz činnosti o dvanáct měsíců. Po dobu čtyř let tak nesmí působit v orgánech obcí.

K vydírání a korupci mělo docházet v první polovině roku 2021. Své koaliční kolegy nátlakem vyzývala, aby veřejné zakázky získal její přítel, který podnikal jako zedník. Podle prvoinstančního rozsudku jim Murtinová řekla, že pokud tak neučiní, přejde k opozici a bude se účastnit převratu ve vedení městské části. Za svou loajalitu měla požadovat také dar pozemku.

„Nechtěla využít standardní postup, naopak jednala s úmyslem získat pro sebe a svého partnera zisk ze zakázek pro obec a další výhody spočívající v bezplatném získání nemovitosti,“ uvedl Okresní soud v Ostravě v původním rozsudku.

„Šlo o legraci“

Vinu od začátku bývalá místostarostka popírá. Ve své výpovědi před policií uvedla, že šlo o součást její politické hry. „Jednalo se o legraci a ‚zastírací manévry‘, aby tehdejší vedení radnice nezjistilo její faktické úmysly spočívající v odchodu z hnutí ANO a změnu jejích postojů k vedení radnice,“ zněla její obhajoba. Tvrzení ale soudci neuvěřili. Opřeli se nejen o výpovědi svědků, ale i o konkrétní výpisy zpráv nebo záznamy telefonních hovorů.

Partner bývalé političky byl díky jejímu vlivu skutečně zařazen do výběrového řízení, některé zakázky kvůli nabídce nejnižší ceny skutečně vyhrál. Murtinová pak měla žádat, aby mu tendry přidělovali rovnou bez výběrového řízení.

Převrat ve vedení městského obvodu

Koaliční většina, kterou tehdy vedl starosta Jiří Vávra (ANO), byla velmi těsná. Šlo o poměr osm ku sedmi zastupitelům. O přestupu k opozici Murtinová vyjednávala se současným starostou ostravského obvodu Patrikem Hujdusem (NEZÁVISLÍ). Na konci června Murtinová nakonec svou koalici opravdu opustila a došlo k přeskupení hlasů a změně vedení.

Kvůli tomu se bývalý starosta a současný zastupitel Vávra a další tři zastupitelé dožadovali náhrady škody za ztrátu výdělku. U soudu ale neuspěli. Spolu s Murtinovou k protistraně přešel i další zastupitel Tomáš Sucharda (Občané pro Mariánské Hory a Hulváky). Podle soudu se ale rozhodli nezávisle na sobě.

„Následek způsobený na ztrátě finančních prostředků z placených funkcí by tedy mohl nastat i bez jednání obžalované,“ stojí v rozsudku. Všichni čtyři se mohou dožadovat peněz v občanskoprávním procesu.

Změna hesel a nabourání se do e-mailu

Korupce, vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby nejsou jedinými prohřešky, kterých se bývalá politička dopustila. Podle rozhodnutí soudu došlo ještě k neoprávněnému přístupu k počítačovému systému. Poškozeným je zde její nyní už bývalý přítel, pro kterého se pomocí výhrůžek snažila získat stavební zakázky.

„Využila jí známých přihlašovacích údajů do e-mailových schránek, které aktivně využíval mimo jiné k pracovním účelům,“ uvedl soud. Po jejich odloučení změnila přístupová hesla a pomocné e-mailové adresy a telefonní čísla, aniž by to její bývalý přítel věděl nebo s tím souhlasil. Podle jeho výpovědi k tomu samému došlo i v případě sociálních sítí. I toto jednání soud zohlednil při ukládání trestu.