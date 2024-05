Skončila rekonstrukce nádraží v Berouně. Správa železnic plánuje modernizaci dalších desítek budov

V Berouně skončila rekonstrukce nádražní budovy za téměř čtyři sta milionů korun. Letos chce Správa železnic podobně zrekonstruovat další desítky budov po celém Česku. Vyčlenila na to dvě a půl miliardy korun. Na šedesáti nádražích už se pracuje, s přestavbou dalších třiceti začnou dělníci během následujících měsíců.

Přestavba druhé nejvytíženější středočeské stanice se proti plánům protáhla o dva roky. Oproti původním plánům vzrostly také náklady – které měly být necelých tři sta milionů korun – na téměř čtyři sta milionů. Více práce si podle Svobody vyžádaly změny projektu, které se týkaly infrastruktury, vzduchotechniky či osvětlení. „To se stává pravidelně, když zasáhneme do starších objektů. Ne vše v projektu bylo tak nachystáno a chtěli jsme to udělat už nadčasově,“ vysvětlil.

„Zejména v tom propojení různých druhů dopravy, i tady bude možné snadno zajistit přestup z autobusů, ale například i z kol či z aut,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který ocenil, že rekonstrukce nijak neomezovala provoz vlaků ani zásadně nezasáhla do odbavování cestujících.

Podobně půjde letos k zemi i budova nádraží v Mladé Boleslavi. O její rekonstrukci se hovoří déle než deset let. Celkem plánuje Správa železnic opravit na tři desítky objektů. „Pro letošní rok pracujeme s obdobnou částkou jako pro rok loňský. Loni to bylo zhruba 2,3 miliardy, letos je to ještě o dvě stě miliónů víc,“ řekl mluvčí Správy Železnic Dušan Gavenda.



S přestavbami se také mění využití. Místo dílen a skladišť vznikají například administrativní prostory. Stejně budou sloužit i dvě budovy z opraveného komplexu v Berouně.