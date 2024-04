Schválili, podepsali smlouvy a lidem nic neřekli. Teď čelí chrášťanští zastupitelé kvůli kasinům zlobě místních

Obyvatelům Chrášťan se ohledně dvojice kasin, která mají v obci vzniknout, nelíbí hned dvě věci. Jednak samotný fakt, že by měl vedle současných bytových domů vyrůst oplocený areál určený pro vyznavače hazardních her, jednak to, že o chystané smlouvě nedalo vedení obce vůbec vědět. V tom našli zastání i u středočeské hejtmanky Petry Peckové (STAN), která připomněla, že něco podobného se nedávno stalo v Tuchoměřicích, kde nakonec obyvatelé vznik kasina v referendu odmítli.

„Bylo velmi složité, aby se obec vyvázala z potencionální povinnosti platit náhradu škody. A tady, o pár vesnic dál v Chrášťanech, to zastupitelé schválili, podepsali smlouvy a občanům vůbec nic neřekli. Musím říct, že jsem z toho upřímně zděšena,“ uvedla.

Podle starosty Pavla Hrdličky (Chrášťany pro život) bude ale vznik kasin pro tisícihlavou obec stojící takřka ve stínu křižovatky Pražského okruhu a plzeňské dálnice velmi prospěšný. Provozovatelé slíbili, že obci jednorázově zaplatí dvacet milionů korun a pak ještě budou deset let přispívat půl milionem ročně. Další finance by měla do chrášťanského rozpočtu přinést daň z hazardu – podle odhadu kolem šesti milionů.

„Smlouvy jsou podepsané, jsou řádně schválené, jsou platné. Vytěžili jsme, co se ze situace vytěžit dalo,“ míní Hrdlička.