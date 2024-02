V Liberci otevřela dvě nová kasina. Jedno nedaleko centra, druhé poblíž sociálních bytů

Liberec reguluje hazard od roku 2011, tehdy bylo možné sázkové hry a loterie hrát na více než sto padesáti místech ve městě. Od té doby jejich počet klesal, až do letošního roku. Nové kasino otevřelo v ulici Na Žižkově, jen několik desítek metrů od nedávno dostavěných městských sociálních bytů a na okraji největšího libereckého sídliště. Druhé se nachází v dolním centru města, vzdušnou čarou necelých dvě stě metrů od terminálu MHD.

„Loni byla přijata nová vyhláška o regulaci hazardu v Liberci. My jsme upozorňovali na to, že umožní nekontrolovatelný vznik dalších nových kasin. Což se také stalo, bohužel na těch nejméně příjemných místech,“ řekl opoziční zastupitel Josef Šedlbauer (Zelení).

Liberec vyhlášku o hazardu změnil na základě výtek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tomu se nelíbilo, že o udělení povolení rozhodovali odborníci v rámci komunitního plánování. „Posuzovali, jestli ta herna nebo kasino nebo obdobná činnost je v místě, které je nebezpečné, nebo v místě, kde žije více lidí, pro které by to mohlo mít neblahé následky,“ vysvětlil ředitel liberecké pobočky Člověk v tísni Lukáš Průcha. V Liberci teď platí, že kasina nesmí být blíž než sto padesát metrů od školy a dvě stě metrů od úředních budov. Nová kasina to dodržela.

„Pro mě osobně je problém blízkost našeho sociálního bydlení, protože právě tam je skupina lidí, kterou se regulací snažíme chránit,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr (nestr.). Město proto podle něj uvažuje o další úpravě vyhlášky o hazardu.