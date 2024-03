Rožnov pod Radhoštěm vybere firmu, která upraví projekt Kulturního centra a postaví ho

Město má z dřívějška projektovou dokumentaci, o její kvalitě má ale pochybnosti. Na novém zhotoviteli bude prověření sporných částí dokumentace a přeprojektování. Výběrové řízení by podle odhadů mohlo začít na jaře, hotové by mohlo být letos v říjnu, kolaudace stavby se odhaduje na podzim 2026, uvedl starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Další možností dokončení stavby Kulturního centra bylo pokračování spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a vyhlášení nového zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Třetí variantou bylo ukončení investice podle nynější projektové dokumentace, což by znamenalo ztrátu dotace a nutnost nového projektování. Město získalo dotaci 120 milionů.

Kulturní centrum začala předloni na jaře stavět zlínská stavební firma Navláčil. Mělo jít o největší investiční akci města posledních let. Firma se ale s radnicí neshodla na změně subdodavatele dřevostavby. Upozorňovala i na nedostatky v projektové dokumentaci a požadovala vyšší cenu za hlavní stavbu. Předloni v listopadu odstoupila od smlouvy, město se s firmou dohodlo na jejím ukončení.

Vážné nedostatky

Město si poté objednalo u brněnského VUT posouzení projektové dokumentace na stavbu centra. Loni v lednu vedení Rožnova informovalo, že podle prvních závěrů posudku obsahuje dokumentace vážné nedostatky. Autor projektu, Archteam projektová kancelář, podle vedení Rožnova oponoval, že dokumentace je bez vad a požadavky uplatněné městem jako vady v dokumentaci zapracuje jako dodatečné požadavky. V polovině dubna odevzdala upravenou dokumentaci. Město si poté nechalo udělat znalecké posouzení upravené projektové dokumentace, vady v ní byly podle města nadále.

Starosta podotkl, že město má zájem Kulturní centrum postavit. „Máme jedinečné dílo, které je komplikované, dřevostavba v pasivu,“ doplnil. Vzhledem k nejasnostem a rizikům v projektové dokumentaci nechce město volit možnost, že se bude dokumentace znovu opravovat a posuzovat. „S autory projektu směřujeme k dohodě na minimalizaci spolupráce, autorský dozor by přešel z Archteamu na někoho, v koho mají obě strany důvěru,“ nastínil starosta. Jde o architekta Karla Janču.

Firmy budou mít za úkol prověřit problémové a rizikové oblasti dokumentace a najít cestu, jak je technicky vyřešit. Hlavní rysy projektu však budou zachovány. „Přinese nám to snížení rizika, že by se na stavbě setkal zpracovatel projektu a realizátor a neshodli se a stavba se zastavila,“ míní starosta Kučera. Prověřením projektové dokumentace, než začne stavba, se podle něj sníží riziko víceprací či prodloužení stavby. S Archteamem vedení města jedná. „Město bude chtít slevu po Archteamu a Archteam by měl poskytnout licenci,“ konstatoval Kučera.