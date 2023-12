Rekonstrukce Barrandovského mostu možná skončí už příští rok

Rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze by mohla být dokončená už v příštím roce. Pražští silničáři zvažují, že sloučí následující dvě etapy oprav mostu do jedné. To by znamenalo, že všechny práce naplánované na roky 2024 a 2025 by stihli udělat už v příštím roce. Definitivní rozhodnutí o novém harmonogramu oprav padne v polovině ledna.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala předloni pracemi na spodní části mostu, na jeho povrch se přesunuli dělníci loni. „Původní scénář byl, že pokračujeme jednou částí mostu v roce 2024 a druhou polovinou v roce 2025. Ten, který zvažujeme jako alternativní, spočívá v tom, že dvě etapy by šly za sebou. Stále by byla uzavřena pouze polovina mostu. Rozsah dopravních opatření by byl takový, jak ho známe dnes, to znamená tři průběžné pruhy v každém směru. Čtvrtá etapa by plynule navazovala na třetí,“ popsal generální ředitel Technické správy komunikací (TSK) Jozef Sinčák.

Zkrátila by se tak celková doba opravy mostu, kdy by sice příští rok práce trvaly oproti původnímu plánu déle, ale už by odpadla omezení v roce 2025. „Další úspora by spočívala v tom, že bychom nemuseli složitě odstraňovat dopravní značení. V rámci několika dnů bychom jej pouze přestavěli,“ popsal Sinčák.

Rozhodnutí padne v polovině ledna

TSK podle něj alternativu v současné době diskutuje se stavebníky a konzultanty z Kloknerova ústavu a ČVUT. „Zhruba do poloviny ledna chceme mít jistotu a finální návrh toho, co je možné. V případě, že se zhotovitel dostane s návrhem nového harmonogramu na úroveň sto padesáti a méně dnů, to znamená úspora minimálně třicet dnů, tak bychom velmi reálně zvažovali tento scénář (sloučení etap)," upřesnil Sinčák.

Rozhodnutí musí padnout v lednu, protože na jeho základě TSK musí připravit plán dopravních opatření. Také se od něj odvíjí postup přípravných prací. Pokud by se TSK pro nový postup rozhodla, znamenalo by to, že by práce začaly již na začátku dubna 2024 a skončily do konce letních prázdnin. Letos začínaly v polovině května.