Průtah Olomoucí zavřely opravy, v centru se to „štosuje“

Problémy mají také řidiči MHD. „Ke zpoždění docházelo především u spojů, které se pohybují po Velkomoravské nebo ji kříží po okolních křižovatkách. Největší zpoždění bylo kolem 30 minut, bylo to z důvodu hustého provozu, kdy autobusy zůstávaly v kolonách za osobními automobily,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) Anna Sýkorová.

Po Velkomoravské ulici část autobusů podle mluvčí DPMO projíždí s omezením. „Nedokážeme však ovlivnit provoz, který byl po ránu velmi hustý,“ doplnila. Nejkritičtější byl úsek mezi náměstím Národních hrdinů a tržnicí, kde také řada autobusů zastavuje, sdělila.

Záchranná služba se svými vozy vyjíždí ze základny od tržnice a z Hněvotínské ulice. „Problém to je, bohužel, dnes už v zácpách visela jedna sanitka. Pokud vyloženě nejedeme s něčím, co musí být rychle v nemocnici, majáky se snažíme nepoužívat. Poté tam ale uváznou sanitky, zdržuje to provoz a může to zkomplikovat další výjezdy,“ řekl mluvčí zdravotnické záchranné služby Břetislav Bolard.