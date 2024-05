Případ splašeného koně v Pardubicích vyšetřuje policie pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti

Kůň, který na dostizích ztratil jezdce, běžel po závodišti dál. Přeskočil však živý plot u Taxisu, kde se zamotal do bezpečnostní pásky. „Skočil do té pásky, kterou neviděl přes plot, to byl asi důvod, proč se splašil,“ vysvětlil ředitel Dostihového spolku Pardubice Jaroslav Müller.

Zvíře následně ztratilo orientaci a přeskočilo další tři zábrany včetně drátěného plotu. V prostoru určeném pro diváky pak zranil čtyři osoby, nejvážněji členku ochranky, která je nyní už v domácím léčení.