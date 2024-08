Po tragickém pádu římsy chce VZP z domu odstranit nebezpečné prvky

Římsy jistí provizorní sítě a čeká je oprava. Majitel chce nebezpečné prvky odstranit. „Po tomto tragickém incidentu musí mít ochrana zdraví přednost před případnou vizuální památkou, takže já pevně doufám, že nám všechny úřady vyjdou vstříc,“ řekl předseda představenstva VZP Robert Kareš.

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman k tomu řekl, že by nyní bylo předčasné to jakkoliv komentovat. „Nicméně my budeme jedním z těch, kteří se k tomu budou vyjadřovat, a to právě za památkovou péči,“ dodal.