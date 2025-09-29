Kus pískovcového sousoší spadl v pátek večer z historické budovy krajského úřadu v centru Českých Budějovic. Přestože po chodníku v tom místě projdou denně stovky lidí, v inkriminovaný okamžik tam nebyl nikdo. Místo dopadu části sochy je jen pět metrů od autobusové zastávky, plochu policisté dočasně uzavřeli. Sousoší prošlo revizí před deseti lety, chrání ho síť. Hasiči společně s restaurátorem části zvětralé sochy zkoumali z plošiny, přímo k budově se s autem kvůli bezpečnosti nedostali.
Po pádu kusu sochy z krajského úřadu v Českých Budějovicích policie prostor dočasně uzavřela
2 minuty