Pivnická rokle Toulovcových Maštalí je uzavřená turistům. Podmáčená půda okolo skal vedla k sesuvům

Obecní úřad ve Zderazi na Chrudimsku uzavřel cesty do Pivnické rokle, přírodní památky u Toulovcových Maštalí. Uvolnily se tam kusy skal a hrozí další sesuv půdy. Lokalita, která patří k oblíbeným turistickým cílům, zůstane zřejmě nepřístupná až do jara.

Střídání mrazivého a deštivého počasí zapůsobilo na krajinu v okolí Toulovcových Maštalí s pískovcovými skalami a strmými svahy. Do míst, kterými ročně projde deset tisíc turistů, popadaly stromy a zřítila se část skalního masivu.

Obec Zderaz, do jejíhož území přírodní památka spadá, proto uzavřela vstup do oblíbené Pivnické rokle. „Bylo to na naši odpovědnost, kvůli tomu nebezpečí jsme to zavřeli jako nejbližší správní orgán,“ řekl místostarosta Zderazi Jan Tměj (nestr.).

Kaňon zůstane uzavřený do konce zimy

Do rokle je zákaz vstupu i od sousedních Dolan, kolem kterých vede značená turistická trasa do Toulovcových Maštalí. „V tuto chvíli, i kdyby šlo i o kácení problematických stromů, tak tam nikdo nepůjde. Svahy jsou teď tak podmáčené, že by mohl hrozit další sesuv,“ sdělil vedoucí oddělení ochrany přírody Vladimír Vrána z úřadu Pardubického kraje.

Jakmile to počasí umožní, stabilitu lokality zhodnotí odborníci včetně geologů. Obec Zderaz, kam kaňon katastrálně spadá, by před další sezonou přivítala víc informací pro návštěvníky. „Určitě vstup na vlastní nebezpečí, k tomu nějaká vhodná obuv a oblečení, které odpovídá těmto podmínkám,“ nastínil Tměj.

Prozatím zůstane Pivnická rokle zavřená pro veřejnost do konce zimy.