Olomoucká nemocnice vyrábí z použitých stříkaček palivo pro přerovskou teplárnu

Olomoucká fakultní nemocnice dokáže bezpečně a efektivně zlikvidovat infekční odpad. Začala používat zařízení, díky kterému se odpad zbaví nebezpečných látek, a to přímo v nemocničním areálu. Takto očištěný materiál poté poslouží jako palivo v přerovské teplárně. Sterilizační linka v olomoucké nemocnici dokáže takto zpracovat až 900 tun odpadu ročně.

Nemocnice v Olomouci ale získala novou sterilizační linku, díky které takový odpad zbaví nebezpečných látek. Materiál pak zamíří do Přerova, tam ho k výrobě tepla využije tamní teplárna. Nová linka dokáže zpracovat až 900 tun materiálu ročně.

„Ve sterilizační komoře dochází ke sterilizaci nebezpečného zdravotnického odpadu. Pomocí páry a intenzivního promíchávání dochází k samotné dekontaminaci,“ popsal proces Marek Šarlej ze společnosti Damaris Solutions.

Obsluha linky s infekčním materiálem vůbec nepřijde do styku

Ke sterilizační jednotce se bude odpad svážet dvakrát denně. „Následně bez kontaktu je přepravován pomocí kontejnerů do první části, to znamená, že obsluha se nedostane do kontaktu s nebezpečným odpadem. Linka je schopna pobrat 360 kilogramů odpadu za hodinu,“ sdělil projektový manažer Veolia ČR Otakar Vénos.

„Pro nás je podstatné, že to je technologie úplně nová, která nám umožní se ekologickou a úspornou metodou zbavit infekčního odpadu,“ popsal výhody ekonomický náměstek Fakultní nemocnice Olomouc Tomáš Uvízl.