Odpad z dávné těžby uhlí na Trutnovsku stéká na soukromé parcely


před 2 mminutami|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Odpad z těžby uhlí
Zdroj: ČT24

Majitel rybníka v Radvanicích na Trutnovsku se domáhá toho, aby Lesy ČR uklidily odpad po těžbě černého uhlí, která skončila před třiceti lety. Ten totiž stéká z porostů na soukromé parcely. „Potok to vše táhne ke mně, rybník zmizel,“ stěžuje si majitel Petr Kubíček. Lesy ČR to odmítají. „Nemyslíme si, že by se lokalita dala charakterizovat jako skládka odpadu,“ řekl mluvčí podniku Přemysl Šrámek. Majitel rybníka se tak chce obrátit na inspektory životního prostředí, aby stav prozkoumali.

Výběr redakce

Tomahawky by byly eskalací, řekl Trump při setkání se Zelenským

SledujteTomahawky by byly eskalací, řekl Trump při setkání se Zelenským

19:28Aktualizovánopřed 10 mminutami
Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

Trumpův exporadce Bolton odmítl obvinění z nakládání s tajnými informacemi

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

Babiš: ANO nechce zvyšovat schodek rozpočtu

13:41Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Nejen verbuňk, ale i tramping. Česko rozšířilo možnosti kulturního dědictví

Nejen verbuňk, ale i tramping. Česko rozšířilo možnosti kulturního dědictví

před 3 hhodinami
Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

Polsko nevydá Německu podezřelého z poškození Nord Streamu

14:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Trump přijme Zelenského

Trump přijme Zelenského

04:24Aktualizovánopřed 4 hhodinami
La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

před 4 hhodinami
Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

Resort životního prostředí pro Motoristy? Dle ekologů chyba, Macinka obavy odmítá

08:50Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Odpad z dávné těžby uhlí na Trutnovsku stéká na soukromé parcely

Majitel rybníka v Radvanicích na Trutnovsku se domáhá toho, aby Lesy ČR uklidily odpad po těžbě černého uhlí, která skončila před třiceti lety. Ten totiž stéká z porostů na soukromé parcely. „Potok to vše táhne ke mně, rybník zmizel,“ stěžuje si majitel Petr Kubíček. Lesy ČR to odmítají. „Nemyslíme si, že by se lokalita dala charakterizovat jako skládka odpadu,“ řekl mluvčí podniku Přemysl Šrámek. Majitel rybníka se tak chce obrátit na inspektory životního prostředí, aby stav prozkoumali.
před 2 mminutami

Jihovýchodní obchvat Jihlavy je hotový. Důležitý bude i pro Dukovany

Kraj zprovoznil druhou část jihovýchodního obchvatu Jihlavy. Vybudování 3,5 kilometru dlouhé silnice druhé třídy stálo skoro 300 milionů korun bez DPH. Protože je v trase pro přepravu těžkých dílů pro nové bloky Dukovan, dává na ni peníze stát. Celý jihovýchodní obchvat krajského města je tak dlouhý šest kilometrů, propojil výpadové silnice na Znojmo, Třebíč a na Žďársko, kudy se jezdí i k dálnici D1. Po první části obchvatu jezdí auta od loňského podzimu.
před 16 mminutami

Stoletý autor Nuselského mostu Jan Vítek se dočkal ocenění

Inženýrská komora letos poprové ocenila tři osobnosti, které se zasloužily o rozvoj profese. Mezi nimi Jana Vítka, autora Nuselského mostu, který před měsícem oslavil sté narozeniny. „Měl jsem zájem, aby most nerušil pěkné údolí,“ sdělil ČT24 muž, který se prý sám považuje hlavně za vývojáře.
před 26 mminutami

„Byl otec pro nás všechny.“ Na Wintona vzpomínají v Brně jím zachráněné děti

Nick Winton, syn Nicholase Wintona, a dvě z dětí, sestry, které jeho otec v roce 1939 zachránil z okupovaného Československa před transportem do koncentračních táborů, přijeli do Brna. Zúčastní se premiéry muzikálu Winton, který nastudovalo Městské divadlo Brno. Dorazí i desítky potomků a příbuzných dalších dětí, které Winton zachránil. Byl jako otec pro všechny, shodly se sestry.
před 3 hhodinami

Soud odmítl další Ludvíkovu žádost o propuštění z vazby

Někdejší ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který je obviněný v kauze braní úplatků od nemocničních dodavatelů, dál zůstává ve vazbě. Obvodní soud pro Prahu 5 počátkem října zamítl jeho další žádost o propuštění, důvodem byla obava, že by mohl utéct. Serveru iROZHLAS.cz to sdělila Ludvíkova obhájkyně Simona Kadlecová. Proti rozhodnutí podala s klientem stížnost k pražskému městskému soudu. Ten o ní zatím nerozhodl.
před 8 hhodinami

Z dvojnásobné vraždy ve Smržovce je podezřelý 81letý muž

Ze čtvrteční vraždy dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku je podezřelý jednaosmdesátiletý muž, informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. S oběťmi se senior znal, podle sousedů šlo o rodinné příslušníky. Zbraň, kterou střílel, držel podle policie nelegálně. Sám skončil s těžkým zraněním v nemocnici.
před 8 hhodinami

Plošné očkování na žloutenku A je na místě, situace se nelepší, upozorňuje lékař

Pozvolný rozjezd epidemie žloutenky pozorujeme již od začátku roku, podotkl přednosta Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hynek Bartoš. Zatím se podle něj nedá říci, že by epidemie zpomalovala, a odhad dalšího vývoje není příznivý. „Nemáme žádné signály, že by ke zlepšení situace docházelo. Bohužel ani neprobíhá plošné očkování, což by podle mě bylo – zejména v Praze – na místě. Aby očkování bylo plošné a státem hrazené,“ podotkl.
před 8 hhodinami

Hasiči odstranili následky havárie vlaku u Kolína, omezení trvá

Hasiči Správy železnic ve čtvrtek v podvečer na nádraží v Kolíně vrátili na koleje oba vagony poškozené po středečním vykolejení nákladního vlaku. Mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka před 21:00 oznámil, že všechny vagony už z místa odstranili a hasiči na místě ukončili činnost. V pátek podle něj začnou opravy trati. Provoz na Kutnou Horu a Velký Osek je stále zastavený, už od středečního rána.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami
Načítání...