Odpad z dávné těžby uhlí na Trutnovsku stéká na soukromé parcely

Majitel rybníka v Radvanicích na Trutnovsku se domáhá toho, aby Lesy ČR uklidily odpad po těžbě černého uhlí, která skončila před třiceti lety. Ten totiž stéká z porostů na soukromé parcely. „Potok to vše táhne ke mně, rybník zmizel,“ stěžuje si majitel Petr Kubíček. Lesy ČR to odmítají. „Nemyslíme si, že by se lokalita dala charakterizovat jako skládka odpadu,“ řekl mluvčí podniku Přemysl Šrámek. Majitel rybníka se tak chce obrátit na inspektory životního prostředí, aby stav prozkoumali.