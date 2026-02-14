O víkendu nejezdí metro na lince B v úseku Florenc – Vysočanská


před 1 hhodinou

V sobotu začala dvoudenní výluka pražského metra v části linky B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Důvodem jsou práce při rekonstrukci stanice Českomoravská. Během víkendu mohou cestující využít náhradní tramvajovou dopravu XB. Metro ve stejném úseku nejezdilo už o víkendu v polovině ledna.

Pražský dopravní podnik (DPP) chce otevřít stanici Českomoravská, uzavřenou od začátku loňského roku, před začátkem mistrovství světa v krasobruslení. Šampionát se bude v blízké O2 areně konat od 24. do 28. března. „Poslední dvě víkendové výluky související s modernizací stanice Českomoravská nám pomůžou tento termín dodržet,“ vysvětlil už dříve vedoucí odboru investic do metra DPP Daniel Veverka.

Metro v sobotu a v neděli pojede standardně mezi stanicemi Zličín a Florenc. V úseku na opačnou stranu bude mezi Vysočanskou a Hloubětínem jezdit kyvadlově jen po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín si cestující pokračující dále na Černý Most přestoupí mezi vlaky, které na sebe budou navazovat.

Dopravní podnik v době výluky zavedl v denním provozu náhradní tramvajovou linku XB po trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Jako alternativní náhradní dopravu je možné využít i pravidelné tramvajové linky 3, 8 a 12. Linku 8 doplňují spoje v úseku mezi Špejcharem Starým Hloubětínem.

Rekonstrukce Českomoravské začala loni 6. ledna a měla trvat zhruba do konce minulého roku. Kvůli horšímu stavu konstrukcí, než se předpokládalo, se však práce protáhly.

