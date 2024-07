Nový terminál v Liberci má propojit vlaky, autobusy a MHD. Jeho podobu určí soutěž

Správa železnic (SŽ), Liberecký kraj a město Liberec vypíšou na podzim architektonickou soutěž, která by měla určit podobu nového dopravního terminálu Central Station na libereckém vlakovém nádraží. V budoucnu by měl propojit železniční, autobusovou i městskou hromadnou dopravu. Podobný projekt je zatím v Česku ojedinělý, řekl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda.

Náklady na uskutečnění takového projektu odhadl generální ředitel SŽ na několik miliard korun. Přesun autobusů do prostoru vlakového nádraží si ale vyžádá nejen zrušení několika kolejí, nové prostory bude třeba zajistit například i pro drážní hasiče. Stavba terminálu by podle Svobody měla začít v tomto desetiletí, zajistit však bude třeba její financování.

Centrem nového dopravního terminálu by se měla stát současná historická výpravní budova libereckého vlakového nádraží. „Propojením její odjezdové a příjezdové haly a doplněním dalších služeb vznikne velký společný odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího českého města. Chodníky kolem celé nádražní budovy se stanou současně autobusovými zastávkami. Jde o podobné řešení s krátkými přestupy mezi nástupišti a s prostorem pro cestující uprostřed, jako je na libereckém terminálu Fügnerova,“ popsal hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Nový terminál na autobusovém nádraží neprošel

Vizi propojit autobusovou a vlakovou dopravu v jediném areálu představil liberecký městský architekt, dnes náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj) s dalšími odborníky už v roce 2012. Radnice ji ale o čtyři roky později odmítla a pokračovala v přípravě výstavby terminálu na autobusovém nádraží. Nakonec z toho ale sešlo a před pěti lety převzal projekt kraj, který ho nejprve nechal přepracovat a pak od něj zcela ustoupil.

„Dneska si říkám, že je dobře, že město Liberec ustoupilo od té ideje vybudování nového autobusového terminálu nějakých 300, 400 metrů odtud, protože by to byly zmařené veřejné prostředky,“ poznamenal primátor Jaroslav Zámečník (Starostové pro Liberecký kraj). Město chce podle něj do studie zahrnout i prostor za bývalým Skloexportem, kde plánuje vybudovat velkokapacitní parkovací dům.