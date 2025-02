Neonacista poslal do Německa poštou samopal. Hrozí mu deset let za mřížemi

Policie obvinila muže z Plzeňska, který do Německa poslal poštou samopal. Za nelegální zahraniční obchod s vojenským materiálem mu hrozí až deset let vězení. Zbraň mířila do dílny v Německu, která zprovozňovala znehodnocené zbraně, tamní policisté tak dílnu odhalili. Obviněný devětačtyřicetiletý muž je dlouholetým členem neonacistické scény v České republice, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.