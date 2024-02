Na Třebíčsku začalo utrácení slepic z cenného chovu kvůli ptačí chřipce

Drůbež je ve Vanči opět usmrcovaná v kontejnerech oxidem uhličitým. Mrtvé kusy se budou odvážet do asanačního podniku Žichlínek. „Budeme slepice a vajíčka přendávat do popelnic, popelnice budeme vysypávat do kontejnerů,“ popsala postup mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Ve farmě Líheň Studenec postihla ptačí chřipka tento měsíc rovněž chov v Častoticích na Třebíčsku, kde 16. února utratili přes čtyřicet tisíc slepic.

Šlechtitelský a rozmnožovací chov podniku Líheň Studenec je podle Státní veterinární správy na vysoké úrovni, obdobný v jiných evropských zemích není. Drůbež z tohoto chovu je známá v Evropě, Asii i Americe.

Jedinečný genetický materiál

Jednatel firmy Pavel Dobrovolný řekl, že v Evropě jsou i jiné společnosti, které se zabývají genetikou. „Takže jsou tady jiné genetické materiály. Ale takový, který chováme my, je originální a v tomto ohledu obdobu skutečně nemá,“ poznamenal. Dodal, že podnik chov buduje celých šestadvacet let své existence. Nosnice z Líhně Studenec jsou šlechtěné pro menší chovy.

Hodnota drůbeže, která patří do genetických zdrojů, je podle SVS až desetkrát vyšší než u běžných užitkových slepic v chovech s produkcí konzumních vajec. Tomu bude podle veterinární správy odpovídat odškodné za jeho likvidaci.

Podle jednatele není dost dobře možné spočítat celý důsledek takového zásahu do fungování firmy – i kvůli tomu, že nebude schopná dostát svým závazkům. „Máme naše odběratele naučené, že plníme přesně dodávky,“ řekl.