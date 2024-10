Na obchvatu Chýnova se často bourá, už tam zemřeli tři lidé

Když starosta Chýnova Ondřej Jaroš (nestr.) projíždí po hlavním tahu směrem na Tábor, před křížením silnic raději zpomalí. Turovecká křižovatka na obchvatu je totiž stále rizikovým místem. Někteří řidiči totiž mají špatný odhad vzdálenosti a také rychlosti aut na hlavní silnici. „Myslím, že to tady občas někdo pustí a jezdí se rychleji,“ poznamenal Jaroš.

Při výjezdu z vedlejší silnice od Turovce šoféři dělají často chyby. Křižovatka je na horizontu. „V souvislosti s tou rychlostí se potom zejména z pravé strany špatně odhaduje rychlost a někoho to může zmást,“ vysvětlil starosta.

Sedmadvacet nehod za dva roky

Nejvíc střetů se na obchvatu stalo v prvním roce po otevření. Naposledy ve středu odpoledne tam bourala tři auta. Lehce se zranili tři lidé. „Při těch nehodách zemřely tři osoby a čtyřiačtyřicet lidí bylo zraněno,“ shrnula policejní mluvčí Lenka Pokorná. „V naprosté většině to je nedání přednosti v jízdě,“ poznamenal učitel autoškoly Václav Kovář.

Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že víc už pro bezpečnost řidičů na této křižovatce udělat nemůže. Jsou tam reflexní pásky na svodidlech, reflexní značky a zeleno-bílé sloupky. Změny podle místních lidí částečně pomohly. I když se provoz zvýšil, nehod je méně. „Člověk musí být opatrný, je to úrovňová křižovatka, ale nemyslím, že by byla nějak zásadně nepřehledná,“ míní Jaroš.

Méně zkušeným řidičům na vedlejší silnici ale neodpouští chyby. Po obchvatu se jezdí devadesátkou. Část lidí navrhuje spíš sedmdesátku. „Myslím, že by bylo řešením snížení rychlosti s následnou instalací radarů, které by řidiče následně upozornily,“ navrhuje Kovář. Ředitelství silnic a dálnic ale se změnou nepočítá. Podle něj by to na hlavním tahu z Pelhřimova do Tábora nedávalo smysl.