Mezi chatami u Lipna se otevřela hluboká jáma, propadl se tam grafitový důl

Uprostřed chatové osady v Hůrce u lipenské nádrže se otevřela dvanáct metrů hluboká jáma. V těsné blízkosti chat a chalup se terén propadl do starého grafitového dolu. Tuha se tam dobývala ve velkém, štoly u Lipna proto nejsou ničím neobvyklým. Nově otevřenou jámu nyní musejí sanovat báňští záchranáři.

„(Záchranáři) do jámy umístili zpevněný zásypový materiál, který se bude ještě injektovat, to znamená napustí se pod něj cementojílová směs,“ vysvětlila specialistka komunikace státního podniku Diamo Hana Volfová. Sanace propadu je závislá na počasí, potrvá proto do konce června.

Poddolované je celé okolí včetně zátoky přezdívané Malé Lipno, jelikož se tam těžil až do poloviny dvacátého století grafit. Zdejší závody bývaly jedním z největších exportérů tuhy na světě.

Radnice proto chce se státním podnikem Diamo dále spolupracovat a zjistit stav zdejšího podzemí. „Nenecháváme to na lehkou váhu, jedná se o závažnou záležitost. Budeme to ještě diskutovat,“ uvedl starosta Horní Plané Petr Šimák (nestr.).