Mamutí trolejbus svezl první cestující. Má tři články a délku 24 metrů

Když pražský dopravní podnik v minulosti testoval na trase mezi nádražím Veleslavín a Letištěm Václava Havla prodloužené varianty kloubových autobusů, krátce nasazoval i tříčlánkový autobus VanHool. Tříčlánková vozidla nakonec i koupil, nikoli však autobusy, nýbrž trolejbusy.

Vozidla dlouhá 24 metrů dodala Škoda, vozové skříně jsou od polského Solarisu. Trolejbusová trať na letiště není sice ještě zprovozněna, ale cestující se jimi mohou ve zkušebním provozu svézt na severu Prahy. Od čtvrtka jezdí na vložených spojích linky 58 z Palmovky do zastávky Trutnovská. Rozměry vozidla znemožňují jezdit po celé trase linky 58 až do Miškovic. Stejně tak musí řidiči jezdit na přestávky do Letňan, protože na Palmovce by se dlouhý vůz nevešel na stání určené pro trolejbusy.